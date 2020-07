PANDEMIA| Capital encerra semana com 20 mortes por covid-19, sendo 12 nos últimos 7 dias

Duas novas mortes por covid-19 de moradores de Campo Grande foram confirmadas neste sábado. Desta forma, a Capital encerra a semana com 20 óbitos, sendo 12 nos últimos 7 dias. Desde o início da pandemia, a cidade não tinha registrado número tão alto para este período.





De acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde), as últimas vítimas foram uma idosa de 85 anos, com doença cardiovascular, e um idoso de 78 anos, com histórico de doença neurológica. Ambos estavam internado no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), mas a primeira ocupava leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





As mortes serão somadas as 107 mortes divulgadas até a manhã de ontem pela SES, que já registra 9.388 diagnósticos positivos para a covid-19, sendo mais de 2.890 na Capital.





As confirmações e mortes dispararam após a flexibilização das medidas de isolamento social, intensificadas em maio. Horário do toque de recolher foi revisto e reabertura do comércio foi autorizada.





Cidade mais populosa do Estado, Campo Grande tem cerca de 900 mil habitantes, e é a segunda em confirmações de casos do novo coronavírus, ficando apenas atrás de Dourados, a 235 quilômetros da Capital.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS