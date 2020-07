PANDEMIA| Campo Grande registra mais três mortes e MS chega a 270 óbitos por coronavírus

Em Campo Grande, 8 mil estão infectados pela doença e 85 morreram

O número de mortes por Covid-19, o novo coronavírus, chegou a 85 em Campo Grande, de acordo com boletim epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) na tarde desta quarta-feira (22). Com os novos casos, Mato Grosso do Sul já contabiliza ao menos 270 mortes causadas pela doença.





Pela manhã, o número de mortos eram 81 na Capital, conforme boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde). As novas mortes confirmadas pela doença foram de dois pacientes internados no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) na Capital, com 81 e 56 anos.





E uma senhora de 76 anos que estava hospitalada em unidade particular. O índice de letalidade da doença em Campo Grande é de 1,1%.





Campo Grande já registra 8.050 casos da doença, 41.400 notificações, 31.609 casos descartados e 1.741 seguem em investigação e aguardam resultado.





MS com quase 20 mil casos





Mato Grosso do Sul registrou 782 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme divulgado nesta quinta-feira (23) pelo boletim epidemiológico do novo coronavírus, fornecido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).





Os 782 novos casos refletem incremento de 8,6% na curva, totalizando 19.671 casos positivos no Estado – uma média de 32 diagnósticos positivos a cada hora, nas últimas 24 horas. Os números ainda refletem um pouco do represamento de casos na base de dados do SUS.





O boletim detalha, ainda, que MS já soma 95.312 casos notificados, dos quais 69.875 foram descartados. Há 1.836 amostras em análise no Lacen-MS (Laboratório Central de MS) e 3.930 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios. Pela manhã, havia a informação que em 24 horas, foram mais 9 mortes confirmadas, levando o total de vítimas a 266.