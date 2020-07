PANDEMIA| Alcinópolis confirma 1° morte de coronavírus e MS chega a 125 óbitos

Campo Grande também registrou uma nova morte e chegou a 24 óbitos

O município de Alcinópolis, a 313 quilômetros de Campo Grande, ingressou na lista indesejável de cidades que registraram mortes pelo novo coronavírus. O 1° óbito foi confirmado na tarde segunda-feira (6), pela Prefeitura Municipal, de um idoso, de 74 anos que estava internado desde o dia 3 de julho. Esta é a 125° morte em Mato Grosso do Sul.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima foi infectada fora do município e estava realizando tratamento de saúde por várias semanas. Ao chegar em Alcinópolis, o idoso não se sentiu bem e foi internado no hospital municipal, onde o material foi coleta e encaminhado para o Lacen.





O diagnóstico do paciente foi confirmado na última sexta-feira (3) e desta forma, foi transferido para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, onde permaneceu internado e veio a óbito nesta manhã. O idoso possuía diabetes como comorbidades.





Também nesta segunda, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou uma nova morte em Campo Grande. Trata-se de uma idosa, de 71 anos que estava internada no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) e faleceu durante a manhã. Com o novo registro, a capital sul-mato-grossense, que se tornou o epicentro de casos confirmados, registrou sua 24° óbito.