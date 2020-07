Pandemia adia eleição para nova diretoria do SINDCONAM de MS

O Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Mato Grosso do Sul - SINDCONAM-MS, por meio de sua diretoria comunicou nesta quarta-feira o adiamento da convocação do processo eleitoral para a renovação da nova diretoria executiva e do conselho fiscal. Conforme previsão em seu artigo 39, parágrafo segundo de seu estatuto social, a nova eleição será realizada em uma nova data a ser definida.





Considerando as determinações e orientações do poder público e das autoridades de saúde, pico de contágio, evolução da epidemia, entre outros fatores que autorizem a deflagração do processo, ficando assim prorrogado o mandato da diretoria vigente até o dia 01 de fevereiro de 2021.





