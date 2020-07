OPINIÃO| Marco Aurélio acredita que pandemia traz uma nova reflexão para futuros gestores

É preciso repensar as políticas públicas





Esta situação que se enfrenta atualmente diante desta pandemia, com muitas dificuldades de gestão e de meios para minimizar e superar os seus terríveis efeitos, fica, para os governantes, de agora e futuros, a lição de que é preciso repensar as políticas públicas, de modo a estabelecer estratégias que permitam ações preventivas e proativas quando do surgimento de episódios como este de agora. É patente que, via de regra, os governos não se preparam devidamente para tal.





Se faz necessário, fundamentalmente, o investimento maciço e inteligente em pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas, em saneamento básico, em educação sobre hábitos de higiene, em meio ambiente saudável, no fortalecimento do sistema de saúde, com a devida estruturação hospitalar e ambulatorial, em termos de recursos humanos, físicos, materiais e tecnológicos, no aprimoramento da estratégia de saúde da família e atenção básica, na concepção de um fundo especial de assistência social às camadas mais vulneráveis da sociedade na ocorrência de endemias, pandemias, desastres ambientais e outros eventos afins que porventura atinjam determinadas regiões ou mesmo todo o país, importante também, investir mais na capacitação sobre gestão no contingenciamento e enfrentamento de crises, enfim, manter permanentemente um plano estratégico, com a construção de cenários que propiciem a adoção de medidas que permitam agir de forma célere e tempestiva para se obter êxito na resolução dos problemas que possam surgir no cotidiano e afetar a vida, o ambiente e a economia nacional.









Aqui em Campo Grande, MS, a atual gestão sob o comando do Prefeito Marcos Trad, têm envidado esforços no sentido de enfrentar a COVID-19, com ações tanto no que concerne aos aspectos sanitários quanto em relação aos aspectos econômicos.





















Marco Aurélio B D'Oliveira