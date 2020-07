Ônibus de testagem para coronavírus atende distrito de Anhanduí nesta quarta-feira (29)

Ônibus fica estacionado no distrito entre as 9h e 12h

No local, é possível realizar o teste rápido para Covid-19 ©Henrique Arakaki O ônibus da Blitz da Covid-19 atende os pacientes do distrito de Anhanduí na manhã desta quarta-feira (29). O veículo estaciona em frente a uma escola municipal e vai atender os pacientes com orientações sobre o coronavírus, máscaras de proteção e testes rápidos.





Segundo informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o ônibus estaciona em frente à Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Prof. Alberto Guilherme Batistoti, na rua Torpedo, nº 2000. O ônibus de testagem fica no local entre as 9 horas e 12 horas.





A ação tem por objetivo levar orientações à população sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus, além de realizar a distribuição de máscaras de proteção. O ônibus possibilita que pacientes com sintomas sejam testados sem que precisem se deslocar para o outro lado da cidade. Na fila, os pacientes passam por uma pré-triagem para avaliar se precisam prosseguir com a testagem.





No local é possível realizar o teste rápido, porém é preciso estar dentro dos critérios pré-estabelecidos, entre eles ter sintomas da doença há pelo menos sete dias. A equipe da Vigilância Sanitária abordará as pessoas com orientações sobre prevenção e como o isolamento domiciliar deve ser feito.