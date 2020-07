No Tiradentes, mulher sai para comprar cigarros e desaparece; moradores ouvem gritos de socorro

Mulher está desaparecida desde a noite de sábado (4)

Vítima saiu sem o celular ©Arquivo Pessoal A filha de uma mulher de 44 anos, Léia Conceição, procurou a delegacia nesta segunda-feira (6), em Campo Grande depois da mulher desaparecer na noite de sábado (4), no bairro Tiradentes. A vítima saiu sem celular ou bolsa de casa.





Segundo a filha da dona de casa, a mãe teria saído por volta das 22 horas de sábado para ir comprar cigarros, em um estabelecimento que fica na esquina do condomínio onde a família mora, mas como estava fechado, a mulher teria ido até outro local e não levou o celular desaparecendo.





A filha contou ao Jornal Midiamax, que moradores do condomínio teriam ouvido gritos de socorro de uma mulher na madrugada de domingo (5). Segundo o relato da jovem, a mãe nunca sumiu desta forma sem avisar onde estava, “Sempre que ela saia e ficava fora de casa, ela ligava para avisar onde estava”, falou a mulher.





“Minha preocupação é que está muito perigoso”, disse a jovem falando em relação as postagens de várias mulheres, moradoras da região e bairros próximos, falando sobre ‘tarados’ que estão atacando as vítimas usando veículos para isso.





Na sexta-feira (3), o Jornal Midiamax noticiou um tarado que usava um carro, de cor prata para atacar mulheres, nas regiões do bairro Tiradentes e Itamaracá. Uma das vítimas fez uma postagem no Facebook denunciando o homem. Ela registrou um boletim de ocorrência, no dia 30 de junho quando voltava de um mercado junto de uma amiga, e um homem que estava em um carro, de cor prata, seguiu as mulheres e ao encontrar a vítima passou as mãos nas nádegas dela fugindo em seguida.





Fonte: Midiamax