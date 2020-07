No aniversário de Bela Vista, governo reforça diálogo permanente com municípios

Obras já realizadas no município, que completou 112 anos nesta semana, totalizam mais de R$ 75 milhões de investimentos

©Saul Schramm

Com o corredor bioceânico, que liga Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico, a região sudoeste do estado entra na rota de crescimento e integração como um importante ponto logístico para o escoamento da produção agrícola de MS, afirmou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, em entrevista ao programa Conexão 98, comemorativa ao 112º aniversário do município de Bela Vista.

"Bela Vista está inserida em um processo de modernização do MS e o estado tem sido parceiro do município por meio de obras estruturantes", enfatizou Riedel.

“Não tenho dúvidas de que caminhamos para o desenvolvimento e a expansão dos nossos produtos e Bela Vista está inserida nesse processo de modernização que muda a dinâmica e a disposição da produção local. Só esse ano um milhão de toneladas já foram exportadas via Porto de Murtinho. Estamos mudando o jeito de fazer as coisas, imprimindo um novo conceito de desenvolvimento e a população sai ganhando com isso, porque esses serviços promovem melhorias nos locais e fazem a economia girar”, explicou Riedel.





Para o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Pitti, a cidade vive uma fase de desenvolvimento porque estabeleceu uma parceria continua e bem-sucedida com o Governo do Estado e isso vem ajudando a delinear o mapa de modernização da região. “Estamos construindo parcerias que são fundamentais para melhorar a vida das pessoas. Hoje em dia ninguém consegue mais fazer nada sozinho e nosso governador tem nos ajudado muito com obras importantes”, ressaltou o prefeito.





Conforme Pitti, desde 2015, o Governo destinou mais de R$ 75 milhões em recursos para as áreas de infraestrutura. Setores como a segurança, saúde e educação também receberam investimentos que estão ajudando na melhora da qualidade de vida dos moradores. “São patrulhas mecanizadas para o pequeno produtor, reforma das nossas escolas, viaturas para a polícia, pontes que facilitam o acesso à zona rural de Bela Vista, além de uma melhora efetiva na saúde. Tudo isso graças ao apoio do nosso governador”, enaltece o prefeito.

Ponte sobre o córrego Vacadiga, em Bela Vista: uma das seis pontes de concreto construídas pelo governo para melhorar o acesso na zona rural do município

Segundo o secretário Riedel, o governador Reinaldo Azambuja tem se pautado por uma gestão municipalista, sem se importar com agremiação partidária, bandeiras ou ideologias. “Sempre buscamos o diálogo com os representantes de cada município, para resolver as prioridades de cada região. O resultado disso foi o Governo Presente, maior programa de investimentos da história de Mato Grosso do Sul. Orçado em 4,2 bilhões, o Programa tem levado obras e serviços importantes aos 79 municípios do Estado”, frisou o secretário.





Para Riedel, mesmo vivendo um ambiente de crise por conta do novo coronavírus, o governador Reinaldo Azambuja se mantém parceiro dos municípios com serviços e investimentos importantes para cada região. Nesse sentido, o Governo está trabalhando para vencer três desafios diante da pandemia: diminuir o contágio da doença; aumentar a capacidade de atendimento hospitalar e proteger empresas e empregos.





“Estamos vivenciando um momento muito delicado da nossa história e, por conta disso, priorizamos investimentos em saúde. Algumas coisas precisaram ser reordenadas para que alguns serviços importantes de infraestrutura não fossem interrompidos e a melhora na qualidade de vida, postergada. Vamos dar seguimento a serviços importantes que vão impactar a vida da nossa gente, mas nossa prioridade continua sendo salvar a vida das pessoas. Não estamos preocupados com quem está certo ou errado nesta história. Esse jogo só interessa a grupos radicais. A doença não faz escolha e nada nesse momento deve ser julgado e sim compreendido”, concluiu o secretário.