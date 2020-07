Mulher é socorrida após ser esfaqueada no rosto pela própria filha

©ILUSTRAÇÃO Na noite de domingo (5), mulher de 38 anos foi vítima de esfaqueamento em Tacuru, a 416 quilômetros de Campo Grande. Ela foi ferida pela própria filha, de 22 anos, e no hospital acabou descobrindo que pode estar com coronavírus.





Segundo o registro, equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até a Aldeia Sassoro, onde a vítima tinha sido ferida a facada. No local, encontraram a mulher com o corte grave no rosto sendo atendida por um médico.





O marido dela contou aos policiais que a vítima foi agredida pela filha, enteada dele, mas que não sabia o motivo. Até mesmo a mulher não soube dizer o motivo das agressões e foi levada ao hospital em seguida, onde permaneceu internada.





Com isso, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção, mas a autora do crime não foi encontrada. Já no hospital, foi identificado que a mulher e o marido ainda poderiam estar contaminados com o coronavírus e, por isso, foram mantidos em isolamento.