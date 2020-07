Mulher é encontrada morta seminua em matagal e polícia procura por assassino

A vítima tinha ferimentos na cabeça

Uma mulher de aproximadamente 41 anos, que ainda não foi identificada, foi encontrada morta em um matagal na cidade de Corumbá a 444 quilômetros de Campo Grande. Ela estava seminua e a indícios de que teria sido estuprada.





Informações obtidas pelo Jornal Midiamax são de que familiares da mulher já teriam sido avisados para a identificação do corpo, que foi encontrado na noite desta terça-feira (30), em um matagal de uma área afastada da cidade. A vítima tinha ferimentos na cabeça, mas ainda não foi possível identificar se ela foi assassinada a pauladas ou com golpes de capacete, já que dois foram encontrados ao lado do corpo.





A mulher estava seminua, apenas com uma camiseta, e há indícios de que ela possa ter sido estuprada, o que é investigado pela polícia que espera os resultados dos exames do Imol (Instituto de Medicina Legal).





Testemunhas teriam visto um homem puxar a mulher para dentro do matagal e chamaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. No local, os militares viram o momento em que o suspeito correu em direção à mata fechada. Perto do corpo da vítima, foi encontrado dois capacetes e uma moto sem chave. O autor ainda não foi encontrado e não se sabe ainda sobre a sua identificação.