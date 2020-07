Morre João Braz, ex-prefeito de Angélica, vítima de coronavírus

João estava internado no Proncor em Campo Grande

O ex-prefeito de Angélica, João Braz da Silva Neto, 74 anos é a primeira vítima fatal de coronavírus, causador da Covid-19, no município a 323 quilômetros de Campo Grande.





Conforme o site Jornal da Nova, conhecido como João Bonito, o ex-prefeito veio a óbito na madrugada desta quinta-feira (23).





João era do grupo de risco, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e foi internado no Hospital ABA em Angélica, mas acabou sendo transferido para campo Grande, com o agravamento do quadro clinico.





Com a transferência, ele permaneceu internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Proncor, mas não resistiu a doença.





Ainda conforme o Jornal da Nova, a Prefeitura de Angélica emitiu uma nota onde lamenta a morte de João Bonito, “Um cidadão exemplar que como prefeito municipal nos anos de 1993 e 1996, contribuiu muito para o município crescer, preciosos trabalhos que jamais serão esquecidos”, diz trecho da nota.