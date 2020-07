Morre aos 69 anos ex-comandante da PM e ex-diretor do Detran Francisco Libório

Ele teve um enfarto neste domingo. Sepultamento será nesta tarde

Francisco Libório, ex-comandante da PM e ex-diretor do Detran-MS ©ARQUIVO

Morreu neste domingo à noite (19) o coronel reformado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Francisco Libório Silveira, que foi diretor-adjunto do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) até março deste ano. O militar tinha 69 anos. Libório, ex-comandante da PM, teve um enfarto.





Em nota, o Detran manifestou “grande pesar” pelo falecimento. No texto, é lembrada a trajetória de Libório no órgão de trânsito. “Ingressou no Detran assumindo o cargo de diretor- adjunto da presidência no ano de 2007. Deixou o cargo em 2014 e foi reconduzido a ele no governo Reinaldo Azambuja, acompanhando o então diretor-presidente, Roberto Hashioka. Permaneceu no cargo até março deste ano.”





Nascido em Dourados, era casado e pai de quatro filhos.





O velório e sepultamento será no cemitério Parque das Primaveras, começando às 11h30 e encerrando às 13h30.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS