Moreninha 3 ganha praça revitalizada com campo, academia e pista de caminhada

A população da Moreninha 3, quando terminar a pandemia, passará a contar com um espaço de esporte e lazer estruturado para atender de crianças a idosos. O que antes era só um campo de futebol, tornou-se uma praça de quase 8 mil metros quadrados, entre as ruas Anacá e Jaturana.

A obra de revitalização já está praticamente concluída e recebeu investimento de R$ 325 mil. Segundo engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, falta apenas colocar o piso emborrachado no playground. O campo recebeu alambrado, refletores e no seu entorno foi construída uma pista de caminhada. Foram construídos bancos de concreto onde os frequentadores poderão sentar para conversar, jogar dama ou dominó, por exemplo. As crianças poderão usufruir do playground. Foram instalados equipamentos de ginástica e uma academia ao ar livre.

Outro espaço público de lazer onde a revitalização foi concluída fica no Campo Belo, bairro na região norte da cidade. Foi construída pista de caminhada, será instalada uma academia ao ar livre e o campo foi gramado.

Ordem de serviço

Nós próximos 45 dias serão assinadas ordem de serviço para revitalizar as praças do Bairro Guanandi e outros 7 espaços públicos. No total serão investidos R$ 2 milhões.

A reforma da Praça da Mata do Jacinto vai custar R$ 230,123,69, valor 22,50% menor que o orçamento de referência, estimado em R$ 279.123,69. O projeto prevê a revitalização do campo, vestiários, implantação de uma academia ao ar livre.

O Parque Florestal Antônio de Albuquerque, o Horto Florestal, um dos mais tradicionais espaços públicos da cidade, que se estende por 6 hectares, terá sua estrutura reformada para voltar a receber a população. Serão investidos R$ 292.923,05 (desconto de 22,71%, sobre o orçamento de referência, R$ 366.092,72.

O projeto abrange reforma geral das instalações, incluindo biblioteca, banheiros, campo de bocha, reconstrução do orquidário, estrutura para abrigar uma base operacional da guarda, que dá guarita, terá contêineres onde ficará o pessoal encarregado da vigilância patrimonial.





Fonte: Assecom