Morador de Bataguassu é flagrado com carregamento de telefones importados

Ação aconteceu durante fiscalização do toque de recolher em Dourados

Produtos estão avaliados em R$ 70 mil ©GMD

Na madrugada desta quinta-feira (30) a Guarda Municipal de Dourados, durante a fiscalização do toque de recolher, medida sanitária para contenção da propagação da pandemia do coronavírus prendeu um homem de 38 anos, com 48 aparelhos celulares de última geração e 90 receptores de TV avaliados em mais de R$ 70 mil reais.





O Flagrante ocorreu por volta das 4h da manhã no estacionamento do Parque Arnulfo Fioravante, área central da cidade. Os GMs desconfiaram da atitude suspeita do autor de 38 anos, morador em Bataguassu-MS que estava com um veículo GM Celta, placas de Santa Fé do Sul-SP estacionado em local sem movimento.





Durante os procedimentos foi realizada a checagem no Sistema Policial SIGO e constatado que o rapaz possuía passagem pelo crime de descaminho o que chamou mais atenção da equipe da GM.





Ao checarem o interior do veículo os policiais encontraram escondidos embaixo de mantas 48 aparelhos celulares de última geração, da marca Xiaomi Note 9 e 90 aparelhos receptores de sinal de TV.





Sobre os produtos o autor relatou que comprou dentro do Paraguai que não realizou o desembaraço aduaneiro e iria levar até Presidente Prudente – SP, relatando ainda que trabalha sempre em levar produtos comprados no Paraguai.





A carga de produtos eletrônicos, avaliada em mais de R$ 70 mil reais foi apreendida pela Guarda Municipal, juntamente com o veículo utilizado no crime. O acusado foi encaminhado até a sede da Polícia Federal para os procedimentos legais.