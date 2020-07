MEC anuncia repasse de R$ 7 milhões às universidades federais em MS

UFGD terá com R$ 4 milhões para obras e UFMS receberá R$ 3 milhões para investimento em tecnologia e para aulas remotas

Monumento na entrada da UFMS, em Campo Grande ©Paulo Francis

O MEC (Ministério da Educação) anunciou nesta sexta-feira (3) investimento de R$ 253,9 milhões em ações consideradas estratégicas em universidades federais. UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) devem repartir até R$ 7 milhões.





De acordo com o MEC, para a unidade de Dourados, distantes 233 km de Campo Grande, serão repassados até R$ 4 milhões. O valor é destinado para redução de despesas, como execução de obras em andamento ou que estavam paralisadas com objetivo de reduzir gastos com alugueis.





Para a UFMS devem ser repassados R$ 2 milhões para investimento em tecnologia da informação e comunicação.





Segundo o MEC, a UFMS também receberá repasse de mais R$ 1 milhão em relação as aulas remotas realizadas no período de pandemia do novo coronavírus.





“Os recursos são uma forma de apoio à continuidade desses trabalhos por meio de alternativas educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais”, explica o ministério.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS