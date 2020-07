Live: ações de enfrentamento do Estado e taxa de ocupação dos leitos no Hospital Regional

A live desta quarta-feira (22), promovida pela Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande, conversa com o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e a diretora do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosana Leite de Melo para tratar sobre as ações de enfrentamento do Governo do Estado para amenizar os impactos da pandemia e a taxa de ocupação dos leitos para tratamento da Covid-19 no Hospital Regional.





Segundo dados epidemiológicos apresentados pelo Governo do Estado, no dia 20 de julho, Mato Grosso do Sul já registra 16.637 casos confirmados da doença e 228 mortes. O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que é o hospital referência para tratamento do Coronavírus já apresenta 92% dos leitos ocupados. O Hospital chegou, inclusive, a publicar nota de repúdio no dia 23 de junho ao comportamento de uma parcela da população para pouca adesão ao isolamento social, uma medida amplamente divulgada pelas autoridades sanitárias como estratégia para evitar a superlotação dos leitos hospitalares.





O Governo do Estado divulgou também no dia 16 de julho o primeiro mapa situacional do Mato Grosso do Sul baseado em dez indicadores que definem o grau de risco dos municípios: disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de equipamentos de proteção individual, disponibilidade de testes, busca por contatos de casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, fronteira ou divisa com estado que tenha aumento de casos e necessidade de expansão de leitos. O mapa situacional das quatros macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados) referente aos dias 5 de julho a 11 de julho, apresenta 14 municípios no grau moderado (bandeira laranja), 59 no grau de risco elevado (bandeira vermelha) e seis no grau extremo (bandeira preta), Campo Grande foi considerado risco extremo para coronavírus.





A Comissão Especial de Apoio ao Combate da Covid-19 da Casa de Leis realiza live todas as quartas-feiras no intuito de levar informação para população e debater as ações de enfrentamento adotadas contra o Coronavírus. A comissão é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.





Serviço





Como medida preventiva ao Coronavírus o evento é fechado ao público. A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, nesta quarta-feira (22), pelo facebook.com/camaracgms , pelo instagram @camaracgms ou pelo Youtube . A população pode participar da live enviando seus questionamentos que serão encaminhados em tempo real para os convidados e vereadores.