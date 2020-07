Jovem picado por cobra naja terá de pagar multa de R$ 61 mil ao Ibama

Mãe e padrastro do estudante de veterinária serão multados em R$ 8,5 mil cada. Amigo que dificultou ação de fiscalização terá de pagar R$ 81,3 mil





O estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, picado pela cobra naja que criava ilegalmente no Distrito Federal será multado em R$ 61 mil pelo Ibama (Instituto Nacional do Meio Ambiente), por maus-tratos e por manter serpentes nativas e exóticos em cativeiro sem autorização. A mãe e o padrasto do estudante também serão multados, em R$ 8,5 mil cada, por terem dificultado a ação de resgate.





A polícia suspeita que Pedro faça parte de uma rede de tráfico internacional de animais. O caso começou a ser investigado após o acidente. Pedro recebeu alta na segunda-feira (13) , após ficar internado em estado grave. A suspeita é de que o jovem criava o animal em casa ilegalmente.





O Ibama e a polícia foram até a residência do pai do amigo da vítima da naja, no Guará (DF), onde apreenderam uma jiboia arco-íris (que pertencia à vítima), peles de jiboia e de cobra surucucu, penas de arara canindé e carapaça de tatu. A investigação apontou que o homem tem participação nos fatos. As multas imputadas a ele vão chegar a R$ 33.500.





O caso da naja levou o Ibama a uma grande operação em busca de animais exóticos criados ilegalmente no Distrito Federal. Em dez dias, 32 serpentes foram resgatadas. Também outros animais exóticos também foram localizados, como tubarões e lagartos.