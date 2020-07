JBS Embalagens Metálicas bate recorde de produção no 2º trimestre

No período entre abril e junho, foram comercializadas 200 milhões de latas.





Seguindo crescentes resultados, a JBS Embalagens Metálicas registrou novo recorde de produção no segundo trimestre de 2020, considerado o melhor da história da empresa, com a comercialização de 200 milhões de latas. O volume é 18% superior ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é atribuído à maior demanda por embalagens para alimentos tanto no mercado interno, quanto para a exportação, desde o início da pandemia do coronavírus.





Para o segundo semestre, a empresa prevê crescimento de todas as suas operações. "Anunciamos investimentos, incluindo a construção de uma nova planta com previsão de inauguração no segundo semestre, além da modernização do parque fabril que já temos. Estamos seguros com a expansão dos nossos negócios, com o aumento e consolidação do market share, além da geração de empregos nas regiões onde atuamos", comenta Marcelo Jorcovix, diretor da JBS Embalagens Metálicas.





A empresa é uma das maiores da América Latina no segmento e atende os maiores players do mercado, tanto para produtos alimentícios quanto na linha de aerossol. "Acreditamos na continuidade de crescimento da demanda no segundo semestre e seguimos focados com o início da operação da nova fábrica que será 100% dedicada a aerossóis, o que vai nos permitir uma maior participação da Companhia nesse segmento”, finaliza Jorcovix.





A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com uma plataforma global de produção diversificada por geografia e por tipos de proteína. A Companhia conta com cerca de 230 mil colaboradores, em unidades de produção ou escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros – no Brasil são 130 mil colaboradores, sendo a empresa uma das maiores empregadoras privadas do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n Plump, entre outras. São mais de 275 mil clientes atendidos em todo o mundo, de 190 nacionalidades. A Companhia também atua na gestão de negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A Companhia conduz suas operações com foco na alta qualidade, na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor. Por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados e dados públicos oficiais, a JBS monitora seus fornecedores de forma permanente. As melhores práticas de Bem-Estar Animal guardam estreita relação com o sucesso das operações da JBS, que trata o tema com extremo rigor e tem investido cada vez mais no aprimoramento de ações que sigam as melhores práticas de mercado.