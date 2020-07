HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (26)

Áries - 21/03 a 20/04





Marte tenso com a Lua indica que você pode sentir um certo clima de rivalidade no ar. Mas as coisas melhoram rapidamente e um belo aspecto entre a Lua e Vênus promete uma manhã das mais agradáveis. O período será indicado para fazer mudanças, inclusive no visual. Você também pode aproveitar para deixar seu cantinho mais lindo mexer na decoração da sua casa. Ao longo do dia, a Lua se estranha com Júpiter, Plutão e Saturno, recomendando cautela com intrigas e fofocas. Pense com calma antes de tomar decisões e procure ter mais tolerância com quem convive, já que há risco de atritos em suas relações pessoais. Nem o amor estará livre de instabilidades e embora o domingo comece harmonioso, conflitos podem rolar. Na paquera, é bom ir devagar para não meter os pés pelas mãos. Pegue mais leve e evite cantar vitória antes do tempo. No namoro e no romance, atitudes reativas e cenas de ciúme podem azedar o astral, então segure a onda com o love.





Touro - 21/04 a 20/05





O domingo chega com as boas vibes da Lua e de Vênus, sinal de mais aconchego e sossego em seu cantinho. Mas logo a Lua forma aspecto tenso com Plutão, Júpiter e Saturno, indicando que você pode se deparar com tensões em vários assuntos: evite ser cabeça dura com o que não depende exclusivamente da sua vontade. Talvez precise cuidar da sua saúde com mais atenção. Não é hora de exigir demais do seu organismo e sim de ter o descanso que seu corpo precisa e merece. No lado afetivo, o dia começa positivo e você vai se entrosar bem com quem ama, mas o astral dá uma virada e contratempos podem surgir, atrapalhando o romance ou as paqueras, se busca um love. Distância pode pesar contra a conquista e alguns lances podem fugir do seu controle, afetando seu ânimo. A dois, aposte na integração e num programinha bem íntimo para recuperar a harmonia com seu par.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A Lua passa mais um dia em sua Casa do Prazer e abre o domingo em harmonia com Vênus, que segue em seu signo, indicando alegrias e surpresas boas nas primeiras horas do dia. Bom momento para cuidar da aparência e dar um up em seus encantos. Porém, a Lua arma treta com vários planetas logo em seguida e traz tensões para o astral. É possível que você sinta um clima pesado ao redor ou então se depare com aborrecimentos inesperados. Não deixe seu bom humor ser afetado, foque em pensamentos positivos e evite se cobrar demais: ninguém é perfeito. Na paixão, o dia começa pleno e você pode curtir momentos deliciosos com o love, mas altos e baixos vão marcar presença ao longo deste domingo e não convém ser tão exigente na relação. Na paquera, vá devagar para descobrir o que sente, o que quer e não se arrepender depois. Entrar em um lance apenas pela atração talvez não seja a melhor alternativa agora.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite os bons momentos perto das pessoas queridas e dê-se ao luxo de descansar em seu cantinho sagrado. O recado vem da Lua e de Vênus, que mandam boas vibes nas primeiras horas deste domingo, deixando o clima mais carinhoso e acolhedor com a turma de casa. No entanto, a Lua confronta Júpiter, Plutão e Saturno, recomendando a pegar mais leve da metade da manhã em diante. Evite ser juiz das situações e procure ouvir mais do que fala sobre as decisões dos outros. Nos assuntos do coração, vai se sentir completamente à vontade com o love no início do dia, mas tensões podem surgir e afetar o bom astral. Não convém fazer cobranças ao par ou os resultados podem ser desagradáveis. Na paquera, há chance de se interessar por alguém que já conhece, mas não tinha notado. Só tenha mais paciência para definir as coisas com o crush, já que nem tudo tende a fluir como espera.





Leão - 22/07 a 22/08





O domingão começa com as energias generosas da Lua e de Vênus, que trocam likes e prometem uma manhã superagradável. Nos contatos, é hora de ligar e mandar mensagens para matar a saudade dos amigos e das pessoas queridas. Todavia, a Lua briga com Júpiter, Plutão e Saturno, recomendando a evitar excessos e alimentos pesados, pois seu bem-estar pode pagar o pato. Cuide melhor da sua saúde e procure se poupar. Aborrecimentos e tensões também podem mexer com seu pique, então, busque atividades que distraiam sua mente e tirem o foco das preocupações. No romance, as primeiras horas serão de harmonia, mas depois, precisará de jogo de cintura para passar o dia em paz com o love e resolver probleminhas do cotidiano. Na paquera, seu bom papo vai brilhar logo cedo e você pode se bem ao expressar seu interesse ao crush, mas contratempos tendem a rolar ao longo do dia: evite pressionar seu alvo e não se irrite por qualquer bobagem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você vai acordar de alma leve e com disposição para agradar as pessoas queridas graças ao aspecto maravilhoso que a Lua forma com Vênus. Aproveite as primeiras horas para fazer o que gosta e trocar ideias com quem estima, mas pegue leve nos gastos ao longo do domingo. A Lua se estranha com Júpiter, Plutão e Saturno, indicando altos e baixos nos assuntos de dinheiro: há risco de dispor de uma grana que não tem ou não pode. No amor, vai sentir muita paz com seu par no começo do dia, mas depois o bicho pode pegar por discordâncias a dois, então, evite picuinhas por bobeira e tente entrar em acordo com sua cara-metade. Na paquera, seu carisma vai chamar atenção, porém, nem tudo serão flores. Fique esperto(a) com promessas de quem acabou de conhecer, pois os astros mostram que não é um bom dia para confiar de olhos fechados nos outros e as aparências podem enganar.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua segue em sua companhia e abre o dia em sintonia com Vênus, seu regente, indicando um começo de domingo perfeito sem defeitos para o seu signo. Nos relacionamentos, você vai contagiar as pessoas com sua amabilidade, gentileza e jeito gracioso. Pode se reaproximar de amigos distantes pela internet e restabelecer contato com gente que admira muito. Todavia, a Lua se estranha com Júpiter, Plutão e Saturno, alertando que instabilidades podem marcar presença com parentes, sobretudo os mais velhos. Fique longe de conflitos e situações que podem gerar confusão. Na paixão, vai esbanjar habilidade para agradar seu love e pode curtir momentos especiais a dois, movidos por um clima de puro romantismo. Só não deixe que problemas domésticos ou familiares interfiram na união. Na paquera, confie em seu charme e simpatia para fisgar o crush. Tudo pode dar certo na conquista, desde que esqueça o passado e vire de vez a página.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Procure dar um tempo nas preocupações e tire o dia para relaxar. O conselho é da Lua, que troca likes com Vênus nas primeiras horas deste domingo, incentivando a se cuidar com mais carinho e valorizar seu bem-estar. Aproveite para dar um up no visual, caprichar na sua imagem e melhorar a autoestima. No decorrer do dia, talvez se depare com contratempos e tensões em suas conversas, culpa dos aspectos nervosos que a Lua faz com Júpiter, Plutão e Saturno. Maneire na franqueza e escolha melhor as palavras, pois conflitos podem rolar e você precisará ligar o desconfiômetro para não dar ouvidos a fofocas nem entrar em atritos à toa. Convém, ainda, combater a sensação de desassossego com o andamento das coisas na paixão. Nem tudo pode rolar como espera, agora, se tiver paciência e confiar mais nos seus pressentimentos, logo vai recuperar o ânimo e acalmar o coração. Na vida a dois, evite pressionar seu love e deixe a relação fluir numa boa, sem dramas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Você vai pular da cama com as esperanças renovadas e disposição extra para interagir com os outros, seja com pessoas próximas ou distantes. Lua e Vênus abençoam seus relacionamentos nas primeiras horas deste domingo e estimulam seus contatos, elevando a sintonia e o clima de amizade com quem quer bem. No entanto, a Lua troca vibes tensas com Júpiter, Plutão e Saturno, revelando que convém abrir os olhos com suas despesas, pois você corre o risco de perder o controle das contas e da situação. Se está de folga, evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo para não penalizar seus momentos de descanso. Na paixão, o dia começa favorável no romance e nas paqueras, mas altos e baixos podem surgir depois, então, pegue leve e aja com calma para não meter os pés pelas mãos. Para tudo fluir melhor, dê cartão vermelho para o ciúme, maneire nas exigências e fuja de discussões, valeu?





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O domingão começa animado com as vibes positivas que Lua e Vênus, os dois astros femininos do Zodíaco, despejam do céu. Seu jeito discreto pode dar um tempo e você terá mais desenvoltura para interagir com as pessoas, ainda mais com mulheres. Sua popularidade vai aumentar, seu carisma se fortalece e ótimos papos devem rolar. Porém, a Lua se estranha com Júpiter, Plutão e Saturno, que seguem em lenta caminhada pelo seu signo, alertando que seu humor tende a mudar. Pode ficar com a cabeça cheia e alimentar mais preocupações do que o normal: relaxe e busque distrações que te ajudem a desestressar. Nos assuntos do coração, terá alegrias nas primeiras horas e pode se valer do seu magnetismo para atrair a atenção do crush. Mas se quer que o lance evolua, espante os pensamentos negativos e confie mais em seu taco. A relação com o love pede mais diálogo e descontração.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lua e Vênus mandam excelentes energias nas primeiras horas do dia, anunciando momentos agradáveis e alegres. Você pode falar com pessoas que há tempos não conversa ou então começar alguma coisa que vai te dar muita satisfação. Porém, a Lua forma aspectos negativos com Júpiter, Plutão e Saturno, alertando que convém ter um pouco mais de prudência neste domingão. Cuide com carinho da sua saúde e reforce as medidas de prevenção: evite ir a lugares com aglomerações e filas. O melhor é ficar em casa e curtir seu cantinho em companhia do love. Falando nisso, hoje as afinidades ficam em destaque no romance e você vai se sentir nos braços da paz com sua cara-metade. Se está só, mas já escolheu seu alvo, pode ter boas chances de sucesso em suas investidas pela manhã. Já ao longo do dia, convém botar mais fé em sua intuição, sem ligar para imprevistos ou dar trela para fofoquinhas.



Peixes - 20/02 a 20/03





Além de realçar sua percepção e seu lado sedutor, a Lua troca likes com Vênus, garantindo que o domingo começa redondinho para os seus interesses amorosos, familiares e financeiros. Você pode resolver problemas que pareciam complexos e vai se dar bem com as pessoas próximas, sobretudo os parentes e o love. Todavia, altos e baixos estão previstos nos contatos sociais e nem todos os seus planos podem dar certo. A Lua briga com Júpiter, Plutão e Saturno, revelando que tensões podem rondar suas amizades e seus programas para hoje. Evite conflitos nos papos com amigos, conhecidos e se algo não rolar como espera, desencane e invente outra coisa pra fazer. Na paixão, sua sensualidade fica exuberante e você pode impressionar o crush, ganhando pontos importantes na paquera e na conquista. A dois, momentos recheados de romantismo e desejos mais quentes.