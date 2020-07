HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (19)

Áries - 21/03 a 20/04





O domingo chega com ótimas vibes da Lua e de Urano, que trocam likes logo cedinho, anunciando uma manhã cheia de estímulos em casa. Há chance de resolver assuntos de grana com os parentes e, juntos, podem encontrar soluções inovadoras. Mas se hoje a Lua é rainha, Marte é nadinha. O planeta vermelho dissemina tensões ao se desentender com a Lua, sinal de que a sua paciência pode ficar por um fio e será preciso exercitar seu lado tolerante. Sua força de vontade será testada em várias situações e você precisará de muita calma ao começar qualquer coisa, pois pode se irritar à toa. Cuidado para não chutar o balde e ter de ir buscar depois. No amor, o coração vai bater no compasso da emoção e a paquera ficará movimentada. Pode restabelecer contato com alguém que já teve papel importante na sua vida ou então sentir atração forte por um crush pop, mas talvez não tenha muita certeza do que deseja. No romance, convém investir na tranquilidade e deixar os atritos de lado para ter um período mais harmonioso com quem ama.





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua amanhece de ótimo humor e sorri para Urano, que segue o rolê em seu signo, indicando um domingo propício para interagir com as pessoas queridas, fazer telefonemas, papear e colocar todos os assuntos em dia. O período também é indicado para aprender coisas diferentes ou dar início a uma atividade que tem vontade. Só que hoje também rola um conflito entre a Lua e Marte, o que vai exigir mais foco e determinação para prosseguir o que começar. Obstáculos não estão descartados e você terá que se valer da sua paciência taurina para superá-los. Evite subestimar suas habilidades e curta os bons momentos com quem ama sem se estressar. Um pouco mais de diversão com seu love pode melhorar a relação. Na paquera, tudo indica que terá várias opções, mas pode faltar pique para se decidir e sobrar irritação com pressões. Precisará de mais espaço para definir o que quer.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mercúrio e Urano prometem surpresas em vários setores da sua vida, mas a área em destaque hoje é a do dinheiro. Eu ouvi um amém? Os astros revelam que você pode ter insights bem criativos ao lidar com os interesses materiais e pode descolar alternativas para incrementar seus ganhos. Tá de parabéns, viu? Em casa, valorize o diálogo e procure dar mais atenção para as pessoas queridas, que tendem a esperar mais de você. Todavia, Marte fica pistola neste domingo e indica instabilidades nas relações sociais. Convém tomar seu paracetaloka direitinho e doses extras de tolerância para não tretar com quem tem algumas diferenças. No lado afetivo, deve rolar paquera e oportunidade de conquista, mas pode faltar disposição para encarar um compromisso sério, com receio de perder a sua liberdade. Se o crush fizer pressão, aí a coisa emperra de vez. Já no romance, há sinal de um dia animado e desejos mais quentes com o love. Só não deixe ninguém interferir na relação, ainda mais amigos.





Câncer - 21/06 a 21/07





À vontade em seu signo, a Lua segue o baile em sua companhia neste domingão e o dia já começa positivo para o seu lado, já que ela vai trocar likes com Mercúrio e Urano. Isso significa que você estará mais falante e com muitas ideias para fazer mudanças radicais. Pode contagiar as pessoas próximas com planos inovadores e cheios de inventividade. No entanto, hoje a Lua se estranha com Marte, o que pode acender o pavio da sua irritação, mexer com seu humor e sua paciência: evite se comprometer com metas ou tende a perder a boa com facilidade. Na paixão, há sinal de surpresinhas agradáveis com alguém que admira e considera. Amizade e amor podem caminhar juntos e a paquera deve ficar animada. Mas não espere muito em lances com crush que é alvo de disputa e rivalidade. A dois, é hora de fortalecer seu relacionamento com palavras de incentivo ao love. Valorize a confiança e o entrosamento para os dois saborearem os bons momentos juntos.





Leão - 22/07 a 22/08





Misericórdia, Leão! Imprevistos podem rolar neste domingão por causa das energias da Lua em seu inferno astral, mas a bonita forma ótimos aspectos com Mercúrio e Urano logo cedinho, destacando seu lado intuitivo, batalhador e criativo. Conte com sua capacidade de persuasão e seu dom para improvisar para virar o jogo a seu favor. No mais, você que lute! Você saberá como se posicionar com seus familiares, vai defender seus interesses e pode convencer as pessoas com certa facilidade. Porém, Marte briga com a Lua e recomenda cautela com mudanças impensadas: evite sair muito da sua zona de conforto e não se arrisque, nem nos assuntos sentimentais. Relações secretas e incertas podem dar mais dores de cabeça do que prazer, então, pegue leve e não decida nada no calor do momento se não quiser ter de ir buscar sua dignidade no lixo depois. O período pode reservar altos e baixos na paixão. A dois, é hora de agir com calma, bom-senso e compreensão para ficar numa boa com o love.





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia começa com belos estímulos da Lua, Mercúrio e Urano para os seus planos e você contará com habilidade para colocar suas ideias e objetivos em prática. Vai expor seus pontos de vista com clareza e pode atrair apoio de pessoas queridas, sobretudo familiares e amigos. Também terá pique para organizar seu canto e cuidar das atividades que programou para hoje. No entanto, a Lua arranja treta com Marte e pede atenção extra com suas reações e exigências. Sua sinceridade pode passar dos limites e há risco de se desentender com quem o seu santo não bate muito. Controle a vontade de colocar fofocas e intrigas em pratos limpos, inclusive se envolvem os assuntos do coração. Sua sensualidade fica tinindo e pode rolar muita atração na paquera, mas contratempos não estão descartados. Pode faltar vontade de levar adiante um lance enrolado. Errado não tá, né? Com o love, é hora de ouvir e expressar seus sentimentos, mas mantenha atritos bem longe da relação.





Libra - 23/09 a 22/10





O domingão chega com as boas vibes da Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo e em paz com Mercúrio e Urano. Não deve faltar oportunidade para você conseguir algo que deseja muito e pessoas experientes e mais vividas podem te dar bons conselhos. No entanto, hoje Marte está pistola e troca energias tensas com a Lua, sinalizando instabilidades em suas relações: convém pensar com calma antes de tomar atitudes e decisões. Pode ter conflitos e discussão por bobeira, inclusive com sua cara-metade, portanto, pegue mais leve, tente melhorar o seu humor e siga o conselho do sábio MC Brinquedo: meça suas palavras, parça. É hora de se colocar no lugar do par, aparar arestas e exercitar seu espírito de compreensão. Em vez de olhar para as divergências, valorize os gostos e pontos em comum com seu love. Se está a fim de alguém, talvez seja melhor deixar que as coisas aconteçam espontaneamente, então, não force a barra, valeu?





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua troca likes com Mercúrio e Urano ao amanhecer, revelando um domingo positivo para fazer coisas diferentes, novos contatos e conhecer outras pessoas. Desejará interagir mais com amigos e parentes, próximos ou distantes, para colocar as conversas em dia e aliviar a saudade. No entanto, hoje Marte briga com a Lua e alerta que convém dar mais valor ao seu bem-estar físico e emocional. É hora de cuidar com mais carinho do seu corpo, investindo em alimentos e hábitos mais saudáveis. Evite mudanças em sua rotina e elimine o estresse, afastando pensamentos negativos e preocupações da sua mente. Na paquera, será mais fácil descobrir interesses em comum com o crush, só que imprevistos podem atrapalhar a conquista. Pegue mais leve e não se irrite se algo não sair como quer. Se tem um love, é o momento de abastecer a união de diálogo e compreensão. Converse mais, aprenda a ceder e lembre-se de que a relação não é um campo de batalha.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Você recebe um belo incentivo dos astros para fortalecer os laços de afeto com as pessoas queridas e as principais vibes chegam da Lua, que fica de boas com Mercúrio e Urano logo cedo. Seu jeito estará mais receptivo, amoroso e prestativo com quem estima e você vai se sentir muito bem ao apoiar e ajudar os outros. Poderá até dar uma força na resolução de pendências e pepinos. Só que nem tudo vai fluir as mil maravilhas no lado amoroso e quem alerta é Marte. O astro da paixão segue o baile em seu paraíso, mas se estranha com a Lua e pode botar areia em seus planos. Embora seu poder de sedução esteja tinindo hoje, há risco de se meter em situações complicadas ou arranjar atrito com o crush. Tá repreendido! Se vive uma relação estável, também precisará ter mais calma para não discutir com o love, pois pode falar mais do que deve e depois não vai ser fácil fazer as pazes. Hoje a recomendação é valorizar os momentos a dois sem se estressar com bobagens.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Mercúrio e Urano ficam em sintonia com a Lua e dão sinal verde para você fazer as mudanças que tanto deseja. Os astros também revelam que o domingão é propício para relaxar a mente com coisas de que gosta. Conseguirá ocupar os pensamentos, se distrair e afastar as preocupações. Todavia, você precisará ter mais jogo de cintura com os parentes e se acalmar para não ter atritos em casa. Marte se desentende com a Lua e pode deixar o clima nervosinho em seu lar. Controle os ímpetos para não falar o que der na telha ou pode brigar com alguém da família. Nos assuntos do coração, a vontade de curtir um romance firme aumenta, mas instabilidades vão rondar e nem tudo pode fluir como deseja. Para ser feliz no presente, esqueça o que passou. Na vida a dois, terá que fazer a sua parte para o entendimento prevalecer: deixe seu love falar e escute com atenção, sem gastar as línguas que você domina, como o gritânico, o berrânico e o debochês, ou partir para cobranças.





Aquário - 21/01 a 19/02





As energias da Lua canceriana realçam seu lado sensível e prometem bons resultados nas medidas que tomar em prol do seu bem-estar físico e emocional. Em paz com Mercúrio e Urano, a Lua também revela um bom período para organizar seu lar, suas coisas, curtir a família e colocar a conversa em dia com as pessoas queridas. Contudo, hoje a Lua se estranha com Marte e alerta que pode rolar estresse ou conflito com gente que tem um contato mais frequente como parentes de segundo grau, primos, colegas ou vizinhos. O grupo do WhatsApp promete ferver com tretas. Além disso, fofocas ou comentários indiscretos, inclusive nas redes sociais, podem fazer você perder a boa e atrapalhar até a sua vida amorosa. Tá amarrado! Guarde seus segredos bem guardados se não quiser que sejam descobertos. Na paquera, convém ser mais paciente e não pressionar o crush. A relação a dois ficará mais protegida se mantiver palpites alheios bem longe e se melhorar o seu humor com o love.



Peixes - 20/02 a 20/03





O domingão começa leve e prazeroso graças às boas vibes da Lua, que segue em seu paraíso astral e forma aliança positiva com Mercúrio e Urano. Além de deixarem sua energia e seu charme em evidência, esses astros prometem proteção para seus planos e altos papos com pessoas queridas, mesmo com o distanciamento social. Conversas com parentes e amigos podem te distrair, alegrar e relaxar seus pensamentos. Todavia, Marte briga com a Lua e avisa que não é bom momento para lidar com dinheiro e há risco de gastar o que não tem ou não pode, então, nada de comprar mais brusinhas! Controle seus impulsos e feche a carteira. Na paixão, pode ter um ou outro contratempo, mas será passageiro e o que vai contar é o seu jeito envolvente. Explore seus encantos para atrair o crush: pode rolar conquista, sim. Terá grande sensibilidade no namoro e pode curtir momentos felizes com o love, é só não deixar o ciúme atrapalhar.