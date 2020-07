HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04





Convém começar o dia com mais calma e o firme propósito de não se aborrecer. A Lua se estranha com Urano durante a madrugada e revela que imprevistos poderão marcar presença em seus assuntos materiais no começo do dia. Alguns planos talvez precisem passar por ajustes, mas não perca tempo se estressando: foque no que importa e bola pra frente. Ainda pela manhã, mostre seu jogo de cintura nos contatos, controle a teimosia e evite provocar discussões. Mas a terça-feira fica mais positiva e as coisas devem caminhar melhor à tarde e à noite. No trabalho, atividades de rotina vão render mais do que novos projetos. Bons papos nas redes sociais e chance de começar novas amizades. Pode pintar atração com alguém que você vai gostar de conversar. A paquera também ganha estímulos com gente da turma. No romance, o clima é de companheirismo e apoio mútuo com o love.





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua aquariana forma aspecto tenso com Urano, que segue o rolê em seu signo, sinalizando altos e baixos nas primeiras horas do dia. A recomendação é manter a calma e não se desgastar com o que sair do seu controle. Explore a paciência, um dos seus pontos fortes, afaste o pessimismo e levante o seu astral com coisas que fazem você se sentir útil. Mas tudo fluirá melhor ao longo desta terça e pode pintar oportunidade de mostrar seus talentos na vida profissional. O momento também é indicado para lidar com assuntos de dinheiro, só evite mudanças em seu cotidiano. A Lua fica fora de curso até amanhã cedo e aconselha a manter sua rotina. Na paixão, será mais difícil tolerar um envolvimento que não ata nem desata: vai querer definições com o crush. Na relação a dois, abra seu coração. É hora de compartilhe sentimentos, ideais e metas com seu par.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os astros pedem um pouco mais de calma logo no começo da manhã e não convém se apressar para fazer as coisas. Lua e Urano formam aspecto nervosinho nas primeiras horas desta terça, recomendando a pegar mais leve e não se aventurar naquilo que desconhece. Será melhor focar nas atividades que sabe, domina e faz com segurança. Não é um bom momento para sair da sua zona de conforto e abraçar novos desafios, portanto, mantenha a sua programação e cuide dos interesses do dia a dia. Evite tomar decisões sem pensar, pondere suas atitudes e dê um passo de cada vez para manter o controle da situação. No amor, Vênus segue firme em seu signo e favorece suas paqueras ao reforçar seu charme: você estará irresistível. Há chance de começar um namoro a distância com alguém que tem sua vibe e seu jeito. No romance, expresse o que sente e deixe seu love mais confiante.





Câncer - 21/06 a 21/07





As estrelas recomendam a segurar a onda da teimosia e pegar mais leve no começo do dia. A Lua fica de treta com Urano e isso pode influenciar diretamente seus planos para essa terça-feira. Talvez tenha que redimensionar alguns assuntos e adequá-los à realidade para que possa alcançar seus objetivos, mas não é hora de botar o carro na frente dos bois nem de agir de forma precipitada. Pode ter notícias sobre um projeto, mas precisará conter a afobação e a vontade de resolver tudo de uma vez. Evite atitudes autoritárias e não tente se impor demais com os outros. Seja mais paciente na espera de resultados, inclusive numa oportunidade de emprego. No lado amoroso, o coração vai bater no compasso da paixão e seu jeitinho sedutor pode chamar atenção de alguém especial. Clima envolvente com o love e altas doses de imaginação nos momentos de intimidade a dois.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua segue o rolê em seu signo oposto, mas forma quadratura com Urano e revela que nem tudo deve sair do jeito que espera nas primeiras horas do dia. Mudanças podem marcar presença na parte da manhã e você precisará ser mais paciente para alcançar seus propósitos, sobretudo nos planos que envolvem sua carreira. Terá mais sintonia com as pessoas se ponderar antes de falar: meça as palavras e as consequências do que disser. Se está a procura de emprego, atualize seu currículo e destaque seus talentos. Depois o almoço, o astral fica mais receptivo e fluente em seus contatos e relacionamentos. Na paquera, vai querer brilhar a qualquer custo e atrair o crush. Romance pode ter as promessas renovadas e se firmar. Com o par, evite mudanças na rotina da relação, pois pode meter os pés pelas mãos. Aposte no clima de integração.





Virgem - 23/08 a 22/09





Convém pegar mais leve e não dar sopa para o azar, principalmente no período da manhã. A Lua treta com Urano logo cedo e alerta que você pode se deparar com contratempos inesperados no serviço, pois o clima pode ficar agitado e confuso. Talvez tenha que fazer alguma coisa às pressas, mas procure se acalmar para não se estressar. Entrevista e retorno sobre emprego pode sofrer alterações. Dê mais atenção para o seu bem-estar e não entre na onda de tratamentos desconhecidos. Se precisar, busque orientação de um profissional da sua confiança. À tarde, tudo deve melhorar, mas continue se cuidando e evite mudança de rota nos interesses de trabalho. Paquera pode ficar meio de lado hoje, mas se está a fim de alguém, irá fazer de tudo para conquistar. Período de sintonia com quem ama. A convivência com seu par trará mais confiança e segurança aos dois.





Libra - 23/09 a 22/10





O dia pode começar com algumas nuvens escuras por causa da trombada astral entre a Lua e Urano, portanto, pegue mais leve! A recomendação é manter a calma e evitar mudanças nas primeiras horas dessa terça: mantenha seu esquema rotineiro no trabalho e dê mais atenção ao que já está em andamento. Depois do almoço, tudo melhora e você vai contar com desenvoltura para se sair bem de qualquer situação. Terá facilidade para lidar com atividades criativas, ligadas à recreação, artesanato e direcionadas para crianças ou jovens. Na saúde, vai desfrutar de boa disposição, ainda mais se apostar em uma alimentação balanceada e nutritiva. Na paixão, a Lua agita seu paraíso e joga no seu time, anunciando conquista, emoções e alegrias. Mas você pode querer um lance mais solto e com menos compromisso. Com o love, os astros prometem deixar a relação bastante estimulada.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Explore seu otimismo e coragem para pegar firme no trabalho e vencer possíveis obstáculos, principalmente de manhã. A Lua se estranha com Urano e avisa que nem tudo deve fluir as mil maravilhas nas primeiras horas dessa terça-feira. Para não se deparar com lances que podem te irritar ou provocar viradas repentinas no roteiro das suas atividades, convém manter seu planejamento e não inventar muita moda: concentre-se no que sabe e toque o barco. Interesses familiares também estarão no foco de hoje: ouça conselhos de parentes mais experientes e vividos. À tarde e à noite, pode sentir vontade de fazer coisas divertidas em casa: terá ideias criativas para incrementar a decoração do seu cantinho. Na paixão, pode sentir saudade de alguém que já foi importante: desapegue do passado e procure conhecer gente nova nas redes sociais. Na vida a dois, valorize os momentos de privacidade e intimidade com o love.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Fique de antena ligada em seus contatos e tenha mais cautela com a sua sinceridade, pois há risco de passar da conta na hora de mandar o papo reto e criar saias justas com quem trabalha ou convive. O alerta é da Lua aquariana, que treta com Urano nas primeiras hora do dia e também recomenda mais atenção no trabalho. Imprevistos podem rolar, portanto, mantenha a rotina e evite se arriscar em tarefas que não domina. Nos estudo ou em provas, preste atenção para não errar de bobeira. Saúde pedirá atenção na parte da manhã, mas a tarde será mais favorável para seu bem-estar e suas atividades. Você pode resolver algo importante ao trocar ideias e experiências com colegas e parceiros de trabalho. No lado afetivo, declaração de alguém que não espera pode pegar seu coração de jeito. Na vida a dois, dedique mais tempo ao love e procure planejar o futuro com quem ama.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua atravessa o setor financeiro em seu Horóscopo e se desentende com Urano durante a madrugada, indicando oscilações no astral e desafios com grana. Podem rolar altos e baixos com o seus interesses materiais e você pode precisar de ajuda de uma mulher da família. Procure ser mais flexível com os parentes e mostre seu jogo de cintura ao lidar com filhos e crianças. Nos assuntos de trabalho, foque no que sabe e domina, evitando começar coisas diferentes neste momento. Como a Lua fica fora de curso o dia inteiro, tenha cautela com as mudanças para não trocar seis por meia dúzia e evite se expor demais: agir com discrição será a melhor opção. A paixão deve ficar sem grandes novidades nesta terça, mas a noite será mais sossegada com sua cara-metade, se você tem um par. Demonstre interesse pelos planos do seu love e apoie seus projetos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Seu humor não fica dos melhores por causa de um encontro tenso entre a Lua e Urano nas primeiras horas do dia. Seu jeito fica mais temperamental e como a energia lunar vai mexer com o seu estado emocional, convém pegar mais leve em tudo o que fizer, evitando se estressar ou entrar em atrito com os outros. O caldo pode entornar em papos que atiçam diferenças e polêmicas, ainda mais com parentes. Assim, adote a calma como lema em suas relações e procure se concentrar nas tarefas para não perder o foco. Mas as coisas vão caminhar melhor a partir da tarde e sua estrela tende a brilhar mais no amor. Vênus realça o seu carisma e segue firme em sua Casa da Conquista, estimulando suas investidas na paquera. No romance, que tal propor um programinha bem íntimo ao love? Nas conversas, use seu talento e habilidade para argumentar ao expor seus pontos de vista ao par.



Peixes - 20/02 a 20/03





Muita calma nessa hora, Peixes! Além de perambular em seu inferno astral, a Lua ainda arranja confusão com Urano, alertando que instabilidades podem marcar presença, ainda mais no começo do dia. Explore o lado compreensivo que você herdou do seu signo e procure harmonizar suas relações, evitando embates e discussões em seus contatos. Demandas e conversas com colegas e pessoas próximas podem exigir maior jogo de cintura e tolerância. Em compensação, as coisas ficam mais amenas a partir da tarde e pode pintar uma boa oportunidade de recarregar as baterias. Será o momento de reservar um tempinho para se desligar dos problemas e relaxar a mente: meditação pode ser uma ótima pedida. Nos assuntos amorosos, seus sentimentos vão oscilar: preste mais atenção nos avisos do seu coração. Na vida a dois, conservar a rotina e a paz será importante, portanto, sossegue com seu love.