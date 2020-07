HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua se aproxima de Saturno ao raiar do dia e logo em seguida ingressa em sua Casa 11, morada dos seus ideais. Essas energias vão renovar as suas esperanças ao mesmo tempo em que te darão mais traquejo e foco para lidar com seus objetivos e responsabilidades. A semana começa positiva para os seus interesses e um ótimo aspecto da Lua com Marte indica que você contará com muito gás para batalhar por suas ambições. Pode se dar bem em atividades em grupo e serviços que dependam de ações conjuntas, embora tenha pressa para ver os resultados das suas iniciativas. Suas relações de amizade vão ficar movimentadas e novos contatos podem ser estimulantes para sua carreira. Na paixão, controle os ímpetos e a vontade de pressionar o crush: deixe o lance fluir numa boa. Atração por pessoa que conheceu há pouco tempo pode virar algo mais. No romance, clima de sintonia com seu par.





Touro - 21/04 a 20/05





Os ventos sopram a favor dos seus interesses e a semana começa superfavorável para você se destacar na vida profissional. A Lua troca likes com Saturno e em seguida ingressa no ponto mais alto do seu Horóscopo, realçando seus talentos e anunciando boas chances de conquistar melhorias. Se pintar proposta de um novo cargo ou função, é hora de pensar com carinho e levar em consideração. Hoje você conseguirá tirar de letra os imprevistos e Marte vai dar garra de sobra para vencer qualquer desafio que possa surgir. Boa fase para se dedicar às suas metas e também aos estudos. Seu magnetismo estará acentuado e sua popularidade vai aumentar, sinal de que vai atrair novos admiradores e amigos com facilidade. Sucesso garantido nos assuntos do coração. Desejará estreitar laços com quem já conhece ao invés de buscar outras opções. Na união, é o momento de traçar planos para realizar sonhos com o seu love.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se depender das influências generosas dos astros, a semana começa perfeita sem defeitos para o seu signo. A Lua soma forças com Saturno e logo em seguida ingressa em Aquário, incentivando seu espírito de liberdade, sua vontade de se aperfeiçoar e sua disposição para começar algo que sempre desejou. Você terá interesse em novos projetos e pode contar com a sua criatividade para planejar boas estratégias. Seu lado negociador hoje fica em evidência e há chance de incrementar seus ganhos com um bico ou atividade diferente. À tarde, terá pique de sobra para se exercitar e seu jeito estará mais sociável: aproveite para fazer chamadas de vídeo e colocar o papo em dia com os amigos. Na paquera, vai esbanjar charme e pode fazer alguém que conhece cair de amores por você. Na vida a dois, pode resolver probleminhas, acertar os ponteiros com o par e curtir bons momentos juntinho dele.





Câncer - 21/06 a 21/07





Segundona chegando com bons estímulos para você mudar o que tem vontade, abraçar outros interesses e começar uma nova fase em sua vida. Lua e Saturno reforçam seu jeito perseverante, realizador e dão mais foco para se concentrar em suas atividades. Bom período para resolver assuntos que dizem respeito a bens, direitos, seguro, proventos e contratos. Marte também joga no seu time, ativa suas ambições e dá impulso para você acelerar o passo em direção aos seus objetivos profissionais, sobretudo à tarde. Hoje você pode conquistar mais destaque em sua área de atuação e tende a cumprir seus compromissos com disposição. No amor, a Lua revela o brilho da sua sensualidade e traz um ar de mistério que deve favorecer e animar suas paqueras: é hora de mostrar seu lado sexy. No romance, seu poder de sedução vem à tona e esquenta o clima de paixão. A intimidade com o love deve ficar mais excitante.





Leão - 22/07 a 22/08





Hoje a Lua migra para o lado oposto do seu Horóscopo e se encontra com Saturno, revelando que você terá muita habilidade para somar esforços com os outros e atuar em prol de objetivos em comum. Seus dons criativos ficam mais evidentes e pode pintar oportunidade de mostrar o que sabe no trabalho, portanto, não esconda seus talentos. No período da tarde, a Lua troca likes com Marte e indica sucesso em novas empreitadas. Pode começar um curso ou uma atividade que te trará realização, além de se dar bem nos contatos com pessoas que estão distantes de você. É hora de interagir e ampliar seus horizontes através de outros interesses e conhecimentos. Ótimas vibrações vão marcar presença nas paqueras. A Lua pode trazer surpresas e promessas com o crush. Se tem um love, há sinal de situações inesperadas e positivas para você e o par. Terá muita desinibição no sexo.





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana começa com ótimas notícias das estrelas para dois setores importantes: seu trabalho e sua saúde. A Lua migra para sua Casa 6 e soma energias com Saturno, reforçando seu empenho e também sua originalidade. Seus dons, talentos e sua dedicação ficam em destaque e podem favorecer conquistas. O período também é indicado para investir em seu bem-estar e cuidar com carinho do seu organismo. Conte com seu jogo de cintura e vitalidade para se livrar de imprevistos no serviço. À tarde, pode ter boas chances de resolver assuntos ligados a cartório, finanças, créditos e débitos. Seu jeito prestativo vai brilhar nos relacionamentos e não te faltará habilidade para convencer as pessoas. Os contatos amorosos devem ficar mais intensos e pode deixar alguém que conhece a fim de você. Marte ativa seu poder de sedução no romance e você estará confiante na intimidade.





Libra - 23/09 a 22/10





Ótimas vibes chegam da Lua logo no começo dessa semana e ela avisa que a sorte pode te fazer companhia. Hoje a Lua fica mais perto de Saturno, ingressa em seu paraíso astral e troca likes com Marte, despertando seu poder de iniciativa, seus talentos e seu desejo de independência. Você vai se destacar naturalmente em suas atividades se empenhará para fazer as coisas fluírem como quer. Tudo indica que verá suas esperanças renovadas, pode resolver vários assuntos com quem convive e dará força para os parentes. No serviço, vai contagiar os colegas com sua criatividade e alegria. Bom para período para organizar a vida e explorar a coragem que terá para fazer o que acredita ser certo. Com seu charme em alta, pode contar com sucesso garantido nas paqueras e novidades com alguém que combina super com você. Na relação com o love, o clima é de sintonia e também de muita paixão.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O céu dá sinal verde para você batalhar por seus interesses e a semana começa perfeita sem defeitos para tratar dos assuntos familiares. A Lua migra para sua Casa 4, soma forças com Saturno e também forma excelente aspecto com Marte, revelando um período oportuno para resolver pendências, superar desafios e investir em sua qualidade de vida. Você não terá descanso até cumprir suas responsabilidades, mas também saberá tirar proveito da sua energia e vai sentir mais disposição para tudo. O relacionamento com as pessoas próximas deve ficar melhor do que imagina e seu poder de persuasão estará tinindo com os parentes. No amor, os astros esquentam a paquera e prometem emoções intensas com um crush que conhece. Há chance de restabelecer contato com alguém que não vê há tempos e o coração pode disparar. Na união, o clima é de grande cumplicidade e a relação atravessa uma ótima fase.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Semana começando com novidades e vibes positivas da Lua aquariana, que também se aproxima de Saturno e troca likes com Marte, incentivando seus contatos e suas conquistas. O período promete ser de sorte e você esbanjará criatividade para se destacar no que fizer. Nesta segundona, seu poder de comunicação dá as cartas e as pessoas vão prestar mais atenção em suas palavras. Pode trocar experiências e aprendizados valiosos com quem convive e trabalha. Seu jeito falante vai atrair amizades e você pode se dar bem com pessoas de autoridade. Sua vontade de ser independente fica mais forte e não faltará foco para administrar seus interesses financeiros. Na paixão, pode querer se aproximar de quem combine mais com você. Terá facilidade para envolver o crush com seu bom-papo e simpatia. A dois, seu otimismo será um grande apoio para a relação e o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua fica mais perto de Saturno, seu planeta regente e logo em seguida ingressa em sua Casa da Fortuna, indicando um início de semana perfeito para você batalhar por seus interesses financeiros. É hora de tirar o pé da sua zona de conforto, lutar por melhorias e agir com determinação para conseguir o que quer. Mudanças positivas podem ocorrer hoje e favorecer seus ganhos. À tarde, Lua e Marte ativam sua coragem e não te faltará capacidade de iniciativa para resolver assuntos familiares, pendências e coisas relacionadas ao orçamento doméstico. Você vai contar com muita disposição, saberá defender seus ideais e receberá apoio da turma de casa. Na paixão, o desejo de começar namoro firme tende a aumentar e os astros estimulam reaproximações, mesmo que seja online. No romance, é o momento de dar mais valor à sintonia e cumplicidade que você tem com seu love.





Aquário - 21/01 a 19/02





Boas novas chegam das estrelas e seu signo será um dos mais privilegiados pelas energias astrais que comandam o céu. A Lua passa a te fazer companhia ao amanhecer e soma forças com Saturno, destacando suas qualidades e incentivando sua vontade de progredir. Terá foco em suas tarefas e boas chances de se aperfeiçoar. À tarde, Lua e Marte dão impulso e vitalidade para você pensar fora da caixa, prosperar nos estudos e dar asas ao seu desejo de mudança. Pode trocar ideias com os chefes sobre melhorias e vai interagir bem com os colegas. Se trabalha por conta, divulgue seus serviços: há chance de ampliar sua clientela. Entrevistas de emprego podem dar bons frutos. No amor, é hora de declarar o que sente ao crush. Mensagens e chamadas de vídeo devem esquentar a paixão. Na união, resolva os assuntos rotineiros e aposte em conversas descontraídas para deixar o clima mais estimulante com o par.



Peixes - 20/02 a 20/03





A semana começa com mudanças da Lua, que ingressa hoje em sua Casa 12 e forma conjunção com Saturno no mesmo setor. Obstáculos podem surgir e vão exigir mais perseverança de sua parte, mas você contará com força de vontade e saberá dar a volta por cima, superando desafios e imprevistos. A Lua também faz um excelente aspecto com Marte nesta segundona, trazendo o impulso de que precisa para vencer contratempos e garra para você batalhar por seus interesses. Valorize seus talentos e tire proveito do seu tino para vender e negociar. Marte ativa sua ambição para ganhar dinheiro e o período é oportuno para melhorar a sua situação financeira. Nos assuntos do coração, pode rolar uma paixão proibida ou então surgir oportunidade de reatar contato com alguém do passado. De qualquer forma, há sinal de sucesso em suas investidas. Momento de estabilidade emocional e boas vibes com o love.