HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (31)

Áries - 21/03 a 20/04





O mês de julho termina com um clima bem sussa entre as estrelas. O único movimento que merece registro é o da Lua, que hoje migra para o ponto mais alto do seu Horóscopo, destacando seus interesses profissionais. Assuntos relacionados com sua carreira e suas metas estarão no centro das suas atenções e tudo indica que você vai se dedicar com mais afinco ao que ambiciona. Caso esteja à procura de trabalho, pode receber indicação de pessoas influentes e se sair muito bem em processos de seleção ao se candidatar a um emprego. Responsabilidades em casa e demandas familiares podem tornar você mais exigente consigo: não se cobre tanto. No setor amoroso, seu jeito estará mais seletivo e há tendência de escolher paqueras a dedo, mas poderá conhecer gente nova e se entusiasmar com alguém. Na união, não tenha dúvidas sobre seus sentimentos. Bom período para traçar planos com o love.





Touro - 21/04 a 20/05





Sextou com novidades da Lua, que começa a brilhar em Capricórnio nas primeiras horas da manhã, trazendo boas promessas para o seu fim de semana. Agindo em um signo do elemento Terra, como o seu, a Lua realça seu lado perseverante, focado e dá mais paciência para administrar seus interesses e responsabilidades. O momento é ideal para colocar em dia todos os compromissos de trabalho e também começar algo que sempre teve vontade. No convívio doméstico, terá ótimo entrosamento com as pessoas mais velhas da família. Nos assuntos do coração, talvez seu jeito não esteja tão romântico, mas há possibilidade de ampliar seus contatos e paqueras pelas redes sociais e conhecer alguém que tem a sua vibe. Namoro à distância ganha estímulos e pode decolar. Na relação a dois, é o momento de espairecer e investir nas coisas que gosta de fazer com seu love.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A sexta chega com perspectivas de mudança e alguns interesses, como os financeiros, podem exigir atenção especial da sua parte. O recado é da Lua, que migra para sua 8ª Casa e hoje deixa de fazer aspectos com outros astros. Ela garante um bom período para organizar o orçamento e planejar melhor seus gastos. Reflita com calma sobre as transformações que vem ocorrendo em sua vida e esclareça suas dúvidas antes de tomar qualquer decisão. Você vai contar com mais disciplina para realizar seu trabalho e as coisas devem fluir melhor: explore seu poder de concentração e dará conta do recado. Na paixão, os desejos se tornam mais intensos e sua sensualidade aflora. Pode sentir uma atração muito forte por uma pessoa discreta e com um quê de mistério. Mas talvez precise se apoiar em seu jeito desprendido e flexível para não levar tudo a sério demais. Na união, os momentos de intimidade com o love serão os pontos altos e devem render muita satisfação.





Câncer - 21/06 a 21/07





Hoje as coisas devem fluir com mais tranquilidade e você terá mais foco para planejar as suas atividades. A Lua muda para Capricórnio e destaca os interesses que partilhar com outras pessoas. Ao ocupar o lado oposto do seu Horóscopo, ela manda um bom incentivo para suas parcerias, favorece propostas de sociedade e estimula a pensar seriamente em empreender com alguém. Caso precise fazer algum acordo ou assinar contrato, leia com atenção cada cláusula e detalhe. Na saúde, vai contar com muita disciplina para se cuidar e terá bons resultados em suas iniciativas. Nos assuntos do coração, cresce seu desejo íntimo de encontrar um crush para chamar de seu e oportunidade de paquera não deve faltar. Só que seu comportamento tende a ficar mais exigente e você não irá se contentar com qualquer opção. Vai querer alguém que, como você, sonhe com compromisso firme. Com o love, o clima de união se fortalece, mas não espere muito romantismo.





Leão - 22/07 a 22/08





Sextar, sextou, mas o dia pode ter mais compromissos do que espera e convém preparar o espírito para lidar com todas as demandas sem se estressar. O toque é da Lua, que migra para o setor do Trabalho, pedindo mais foco e paciência para cumprir os deveres. A recomendação é definir prioridades e fazer uma coisa de cada vez: com calma e determinação, você vai dar conta de tudo. Hoje a sua saúde também pode exigir mais atenção, mas o período é indicado para adotar hábitos saudáveis e você terá bons resultados se caprichar na prevenção. A vida sentimental pode ficar meio em baixa, ao menos ao longo do dia e é provável que deixe contatinhos e paqueras em segundo plano. À noite, pode pintar interesse recíproco com pessoa que conhece. Vai se sentir mais feliz se apostar em um lance com alguém que te entende e apoia suas decisões. No romance, pequenas concessões podem ser necessárias, mas se cada um ceder um pouco, tudo fluir melhor.





Virgem - 23/08 a 22/09





E aí, os planos para o fim-de-semana estão definidos? Para o seu signo, que gosta de tudo certinho e previamente combinado, as vibes astrais de hoje virão de encomenda. A Lua muda logo cedo para Capricórnio e, ao brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo, dá apoio incondicional para os seus ideais. A sorte vai te fazer companhia, tudo deve caminhar de forma mais benéfica e as coisas vão acontecer sem que precise se esforçar muito. Seus talentos vão se destacar no trabalho e, se você procura emprego, pode se surpreender com os resultados. Período de ótima sintonia com os parentes e as pessoas queridas. No lado afetivo, as perspectivas não poderiam ser melhores. Seu carisma fica mais evidente e você saberá chamar atenção daquele crush que anda tentando impressionar. Confie no seu poder de sedução e não tenha medo de investir na conquista. A vontade de firmar um compromisso vai falar mais alto. A dois, tudo indica que vão curtir momentos divertidos e prazerosos.





Libra - 23/09 a 22/10





O dia começa com um astral devagar, quase parando, e nenhum planeta forma aspecto no céu, mas quem dita o ritmo desta sexta é a Lua, que ingressa em sua Casa 4 às 9 horas da manhã. Isso significa que seu signo terá um interesse maior pelos acontecimentos domésticos e pelos parentes. Você vai se preocupar mais com o bem-estar da sua família e dedicará mais atenção às demandas do seu lar. Pode encerrar alguns assuntos que vinham incomodando a todos em casa. No trabalho, terá boa produtividade no home office e em atividades que fizer individualmente. Na paixão, pode sentir saudade de alguém que já desempenhou papel importante na sua vida ou então ter a sensação de que as paqueras são sempre as mesmas. Abra-se para novos contatinhos e busque outros estímulos nas redes sociais. O namoro e o romance podem atravessar uma fase rotineira. Valorize os momentos de intimidade com o love e curta mais o ninho de amor de vocês.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sextou com boas novas da Lua, que hoje começa a se movimentar em Capricórnio, realçando sua comunicação assertiva, sua eficiência e determinação. Você vai mostrar comprometimento com os seus deveres e seu jeito estrategista será um ótimo aliado para se dar bem nos contatos profissionais. Bom período para lidar com documentos, escritos, papelada e coisas que precisam de definição. Seu comportamento focado, perseverante e sua habilidade para se expressar te ajudarão a dar conta de tudo e convencer as pessoas. Também pode ter bons aprendizados e conselhos ao trocar ideias com gente experiente e mais vivida. No amor, terá determinação e boa lábia para atrair um crush interessante. Se está a fim de alguém, há chance de receber uma declaração e assumir um lance mais firme. No romance, a sintonia aumenta e você pode curtir um período de ótima integração com o love.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O fim-de-semana bate na porta, mas antes de aproveitar o que tem direito, você pode precisar de mais de foco e paciência para lidar com as demandas do dia, sobretudo com os interesses financeiros. A Lua migra para sua Casa do Dinheiro logo cedo, pedindo atenção extra aos assuntos materiais, mas ela fortalece sua capacidade de planejamento, seu lado dedicado e deixa seu tino mais apurado para negociar. É hora de organizar as contas, colocar as coisas em ordem e se empenhar por melhorias. Hoje seus esforços devem surtir bons resultados e há chance de incrementar seus ganhos. Você contará com mais disciplina para lidar com sua grana. Nos relacionamentos pessoais e no amor, o período é de estabilidade e sossego. Não espere muitos estímulos e novidades na paquera, agora, se já escolheu o crush, tende a sentir mais segurança no lance. A dois, talvez não tenha tanta fogosidade nos momentos íntimos, mas vai resolver assuntos práticos da relação e pode curtir uma fase mais tranquila com o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





As principais características capricornianas ficam em evidência a partir de hoje graças à visita da Lua. Ela vai ficar em seu signo até o domingo à tarde, realçando suas qualidades e estimulando as suas conquistas. Foco, determinação e perseverança serão suas forças motoras para se dar bem em tudo o que fizer. Assuntos que não estavam andando podem caminhar como espera agora e serão definidos com seu empenho: o sinal está verdinho para você tomar decisões. No trabalho, pode formar boas parcerias com os colegas e alcançar vitórias ao somar forças com os outros. Nas relações pessoais, tende a expressar um jeito mais atencioso e dedicado. Agora é nos assuntos do coração que a Lua será uma grande amiga. Ela deixa seu jeito mais receptivo, sensível e menos reservado, o que deve animar não apenas as suas paqueras, mas também o romance, se você tem um par. Namoro recente tem boas chances de decolar e se firmar. Com o love, procure demonstrar mais seus sentimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hoje a Lua ingressa em seu inferno astral, mas estará bem sossegadona e não vai fazer aspectos com outros planetas. Ela revela que chegou a hora de dar uma desacelerada e curtir um pouco mais de tranquilidade para repor as energias. Cuide com carinho do seu organismo e procure se ocupar com coisas que elevam seu bem-estar. O período também é indicado para ouvir seu sexto sentido: tente levar mais a sério suas impressões. Terá mais intuições, mas vai precisar de paciência e foco para entender os pressentimentos e usá-los a seu favor. Seu humor pode oscilar ao longo do dia e você vai se sair melhor em trabalhos individuais do que em serviços em que precise interagir com os outros. No amor, talvez não sinta muita vontade de se abrir para novos contatos e paqueras. Pode querer ficar na sua e curtir um pouco de solidão. Mas não encane, pois isso será temporário e logo vai passar. Na relação com o love, momentos de privacidade e acolhimento vão elevar o clima de paz a dois.



Peixes - 20/02 a 20/03





Finalmente sextou e a Lua traz boas novas logo cedo. Ela começa a brilhar em sua Casa 11, estimulando seus planos, ideais, seus contatos e suas amizades. Embora não troque energias com outros astros, a Lua vai incentivar seus objetivos e dará perseverança de sobra para você batalhar pelos seus sonhos. Deixe fluir as mudanças que estão chegando sem criar resistências e foque nos seus projetos. Iniciativas com pessoas que admira devem render bons resultados. Terá várias oportunidades para melhorar seus ganhos e pode pegar um serviço extra. Nos assuntos do coração, você vai chamar mais atenção e sua popularidade pode atrair novos admiradores. Agitos e papos nas redes sociais podem te colocar em sintonia com alguém especial. Namoro de futuro tem boas chances de começar. Na vida a dois, o astral fica mais companheiro e você deve sentir mais realização ao lado do love. Ofereça seu apoio em tudo o que puder.