HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04





Boas novas chegam da Lua, que entra em Sagitário durante a madrugada, ativando seu espírito de liberdade e sua sede por conhecimento. Isso pode ser um belo estímulo para você pegar firme nos estudos, começar coisas novas e se aventurar em outras experiências, se quer mudanças em sua vida. Em harmonia com o Sol, a Lua traz ótimas vibes para você melhorar sua autoestima, cuidar dos seus interesses e se dedicar às coisas de que gosta. Assuntos ligados a Justiça, outros países e pessoas que estão distantes de você podem deslanchar. Carreira em expansão e chance de receber uma proposta de outro lugar. Ótima sintonia com os colegas e entrosamento no trabalho em equipe. Na paixão, você vai se animar nas paqueras e pode curtir um período cheio de estímulos com o crush. No romance, programa a dois será um sucesso e vocês podem apostar em algo bem divertido.





Touro - 21/04 a 20/05





Os astros trazem novidades e a principal vem da Lua, que hoje migra para sua 8ª Casa, incentivando você a mergulhar fundo em seus interesses, superar obstáculos e tirar maior proveito dos seus dons. O período é oportuno para administrar seus assuntos financeiros, negociar e ampliar seus ganhos. Dinheiro pode vir de mais de uma fonte e pendências judiciais podem se resolver a seu favor. Também pode e deve apostar suas fichas no autoconhecimento, investigando o que te faz bem e o que empata a sua felicidade. Em paz com o Sol, a Lua manda ótimas vibes para o convívio com os familiares e amigos mais íntimos. No trabalho, você estará mais otimista, com pique para realizar suas ambições e contagiar os colegas. Boa sorte em entrevistas de emprego. Na conquista, vai esbanjar poder de sedução. A dois, é hora de se divertir com love e deixar os problemas longe da relação.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Saturno pode deixar você mais realista ao lidar com acordos e resolver assuntos de grana. Agora, a grande surpresa de hoje flui da Lua, que começa a brilhar em Sagitário, seu signo oposto, enviando muitos estímulos para seus relacionamentos e para toda espécie de aliança. Sociedade ou projeto que pode tocar com apoio com pessoas da sua confiança tem tudo para dar certo. A Lua também troca likes com o Sol leonino, dando sinal verde para lidar com vendas, marketing, coworking e atividades em parcerias. Sua habilidade para expor ideias e defender interesses está tinindo e você saberá convencer com facilidade. No trampo, terá foco no que interessa e pode pintar uma boa oportunidade de promoção. O amor será iluminado pelas estrelas e há belas chances de começar um lance de futuro. Na vida a dois, valorize o que você e o par têm em comum. União blindada!





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua está em ritmo de mudança e se despede do seu paraíso durante a madrugada, ingressando em sua Casa da Saúde e do Trabalho. Ela também troca likes com o Sol, que brilha em sua Casa da Fortuna, indicando mais disposição física, empenho no serviço e disposição farta para batalhar pelos interesses materiais. Seu desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um grande incentivo para você pegar firme em suas funções e transformar sua dedicação em grana para o seu bolso. Há chance de assinar um contrato temporário ou iniciar uma segunda atividade profissional. O astral estará mais divertido com os colegas e a interatividade pode abrir espaço para boas amizades. Nos assuntos do coração, terá varias oportunidades de paquera com gente que conhece. Na relação a dois, vai curtir momentos de alegria e satisfação, só não deixe o ciuminho atrapalhar.





Leão - 22/07 a 22/08





Hoje a Lua passa a se movimentar em Sagitário e despeja generosas energias em seu Horóscopo, anunciando um período de alegrias, mais sorte, otimismo e favorecimentos. Ela também faz aspecto superpostivo com o Sol, que segue no primeiro decanato do seu signo, abrindo seus caminhos e dando muita motivação para você ir atrás do que quer. O sucesso está mais perto e tudo indica que você vai se dar bem em todas as atividades que realizar. Pode sobressair no trabalho e chamar a atenção dos chefes graças aos seus múltiplos talentos. Se procura emprego, terá boas sacadas para brilhar em entrevistas. Nos contatos e amizades, seu bom astral será contagiante. Na paixão, há chance de ganhar o coração do crush. Seu charme e simpatia serão os passaportes para a conquista. Período prazeroso no relacionamento: invente coisas divertidas para fazer com seu love.





Virgem - 23/08 a 22/09





Novidades chegam da Lua, que migra para sua Casa da Família e traz ótimas vibes para o seu lar. O momento é oportuno para cuidar melhor do seu espaço, arejar, limpar e renovar as energias do seu cantinho. Também é hora de dar mais atenção e carinho aos parentes: você vai se sentir mais feliz em contato com as pessoas queridas. Hoje a Lua troca likes com o Sol e favorece as atividades profissionais feitas individualmente. Se trabalha em casa ou está temporariamente em esquema de home office, suas tarefas devem render bastante. Busque um ambiente bem sossegado e longe de agitação para se concentrar em seus deveres. A fase ainda é indicada para promover mudanças em seus hábitos e investir no que eleva seu bem-estar. Na paixão, talvez decida manter um lance em segredo por enquanto. Se está só, reencontro com alguém pode rolar e te balançar. No romance, quanto mais privacidade e intimidade, mais à vontade ficará com o love.





Libra - 23/09 a 22/10





Sua simpatia e seu bom humor ficam mais evidentes com a entrada da Lua em Sagitário. Essa influência começa a vigorar nas primeiras horas do dia e vai deixar você ainda mais falante e sociável do que já é. Pode se dar bem em atividades de atendimento virtual ao público, coisas ligadas a comércio e serviços online, já que vai contar com ótima lábia e poder de persuasão. O período é favorável para lidar com trabalhos escritos, encomendas, telemarketing, publicidade e também para pegar firme nos estudos. Se procura emprego, há possibilidade de se destacar em processos de seleção. Em paz com o Sol, a Lua também garante um dia alegre nos contatos e muito agito nas redes sociais. Terá papos agradáveis com pessoas queridas e sua lista de amizades tende a aumentar. Vida sentimental cheia de estímulos e chance de rolar interesse por alguém já nas primeiras conversas. Romance abastecido de sintonia: é o momento ideal para compartilhar tudo o que sente.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Seus interesses materiais vão ganhar proteção extra nesta quarta-feira e quem avisa é a Lua, que hoje começa o rolê em sua Casa do Dinheiro. É a hora certa para dar asas ao seu espírito empreendedor e tirar proveito dos seus dons para conquistar melhorias financeiras. Você terá mais segurança para agir e pode alcançar grandes feitos, inclusive na vida profissional. A Lua troca likes com o Sol, ilumina seus talentos e promete mais visibilidade: os chefes estarão atentos ao seu desempenho, podem reconhecer suas competências e revelar boas notícias. Fique de olho nas oportunidades de progresso e resolva todos os assuntos com a firmeza típica do seu signo. Na paquera, pode rolar um clima especial com uma pessoa experiente, dinâmica e sedutora, mas o coração escorpiano estará em busca de certezas. Já a vida a dois atravessa uma fase animada e cheia de estabilidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua traz boas novas para você e promete uma quarta-feira perfeita sem defeitos! Ela ingressa em seu signo antes do amanhecer, destacando as principais características sagitarianas e iluminando seus caminhos. A Lua também forma aspecto superpositivo com o Sol e revela que suas qualidades estarão à serviço do seu progresso. Não vai faltar disposição para promover mudanças em sua vida, abraçar novos desafios e consolidar ideais. Os familiares estarão mais sintonizados com você e irão apoiar suas iniciativas. Cursos, workshops e treinamentos online podem abrir novas portas no campo profissional. Nos assuntos do coração, seu poder de sedução fica cristalino e pode rolar um lance com alguém que tem sua vibe. Com seu jeito alegre e atraente, vai conquistar o crush. No namoro, pode ficar confiante com os rumos da relação. Período de muito dialogo, compreensão e harmonia na união.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Seu lado discreto e reservado fala mais alto com a entrada da Lua em sua Casa 12, mas essa energia vai deixar você mais consciente das suas reais possibilidades e estimulará a se concentrar em suas tarefas. Tire proveito da sua disciplina e responsabilidade para cumprir os compromissos assumidos. Hoje você terá mais paciência para superar obstáculos e saberá focar no que importa, pois contará com o apoio do aspecto harmonioso que a Lua faz com o Sol. O momento é oportuno para resolver questões pendentes, saldar dívidas e se livrar de uma vez por todas de preocupações que tiram o seu sono. Há chance de pegar um trabalho extra, só guarde a novidade para você por enquanto. Na paixão, seus desejos aumentam, mas tudo indica que fará jus à fama do seu signo, de ser brasa encoberta. Seu lado sensual se fortalece, mas você só vai se soltar entre quatro paredes, na intimidade com o love.





Aquário - 21/01 a 19/02





Você pode ter belas novidades e vai querer compartilhar com as pessoas queridas. A Lua ingressa em Sagitário e agita o setor social do seu Horóscopo, prometendo um dia dos mais animados em pleno meio da semana. Telefonemas, troca de likes, mensagens e conversas nas redes podem pipocar, elevando seu entusiasmo, otimismo e sua alegria. A Lua também fica numa boa com o Sol e garante um momento propício para desenvolver atividades e trabalhos em equipes, grupos e parcerias. Seu espírito de liderança e cooperação tende a contagiar e envolver colegas e gente do seu convívio. Você vai conquistar aliados, apoios e seus projetos podem fazer sucesso repentino. Na paixão, notícia de paquera vai deixar você muito mais alegre. Pode receber proposta de namoro de alguém que admira. No romance, amor e amizade vão caminhar lado a lado. Boa época para traçar planos a dois.



Peixes - 20/02 a 20/03





Se depender das energias que fluem do céu, hoje você vai sentir que a força está do seu lado e tudo pode caminhar bem. Efeito da mudança que a Lua promove nesta quarta-feira ao ingressar no ponto mais alto do seu Horóscopo. A vibração otimista e confiante que vem da Lua sagitariana vai renovar suas esperanças e aquecer as suas ambições. Os interesses ligados à carreira recebem um belo impulso e há chance de você se conquistar mais destaque: mostre o que sabe e faz bem. É hora de focar em suas metas e confiar na sua capacidade de triunfar. Nos agitos sociais, pode estreitar relações de amizade com pessoas mais vividas, descoladas e experientes. A paquera também deve ser alvo de surpresas: alguém pop e animado pode surgir no seu caminho e despertar forte atração. No namoro e na vida a dois, é hora de descontrair e curtir alegrias. Você e o love vão se divertir com simplicidade e criatividade.