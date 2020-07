HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04





Misericórdia, Áries. Acende uma vela aí porque, se depender do céu, a segundona será punk! A Lua entra em Escorpião e na fase Crescente, mas briga com o Sol e Urano, recomendando a pegar mais leve e evitar qualquer tipo de excesso. Vênus em atrito com Netuno também traz tensões e indica que você pode ficar com a cabeça nas nuvens e sem foco: evite confiar muito na sua intuição. É, o céu não dá refresco hoje e Mercúrio é outro que traz alertas ao formar aspecto exato e negativo com Marte, indicando que não é um bom momento para tomar decisões na base do impulso nem assinar documento sem se certificar de todos os detalhes. O astral no trabalho e em entrevista de emprego pode ficar incerto e confuso. Embora tenha mais interesse para investigar e pesquisar, fique longe de fofocas e conversas polêmicas. Na paixão, não convém criar muitas expectativas. É melhor deixar as paqueras para outro dia. Na união, reforce as afinidades e mostre mais tolerância com o love.





Touro - 21/04 a 20/05





Eita, Touro! Hoje a maré não está para peixe e muitas tensões vão marcar presença em seu Horóscopo. A Lua migra para Escorpião, seu signo oposto, entra na fase Crescente e arma encrenca com outros astros. Mercúrio também está mal-humorado e fica em atrito com Marte, aconselhando a ir com mais calma em seus contatos e relacionamentos. Fique na sua, fuja de conflitos e pense mais em seu bem-estar: dedique um tempo para se exercitar e equilibrar sua energia. No trabalho, convém focar em suas tarefas e evitar embates com chefes. Talvez não seja uma boa atuar em parcerias e equipes neste momento, alguém pode querer puxar o seu tapete. Se tiver assuntos de compras para a resolver, é melhor aguardar outro dia. Nos assuntos do coração, o clima de desconfiança tende a crescer e pode deixar sua possessividade à flor da pele: maneire no ciúme ou terá conflitos. Na união, concessões e sacrifícios podem ser necessários.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se você espera começar a semana com ótimas vibes das estrelas, é melhor tirar o cavalinho da chuva. A Lua tá toda pistola hoje. Ela ingressa em Escorpião, entra na fase Crescente e briga com vários astros, recomendando a dobrar a cautela com seus interesses de trabalho e sua saúde. Mercúrio e Marte também se estranham, intensificando sua inquietação, intolerância e irritação. Controle a língua e evite atitudes imprudentes se não quer ter um dia pontuado por tensões e atritos. É hora de confiar mais em sua percepção e conscientizar-se que o dia pode apresentar desafios que exigirão muita paciência. Tome seu paracetaloka direitinho, mantenha o foco no serviço e evite bater de frente com quem tem diferenças. Hoje ainda é preciso reforçar a prevenção, proteger seu organismo e não dar sopa para o azar. No amor, pode sentir que a relação limita sua liberdade o então ter algum perrengue com o crush. Melhore o humor, tenha mais calma e aposte nos interesses em comum com o love.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua migra para o seu paraíso astral e entra na fase Crescente pela manhã, mas hoje o céu não dá moleza e convém você ir devagar com o andor para não se deparar com aborrecimentos. Além das tretas que a Lua faz com o Sol e Urano, outras trombadas astrais acontecem e uma delas é entre Mercúrio e Marte, o que vai exigir muita atenção da sua parte para não entrar em saias justas ou tirar conclusões apressadas. Fique longe de fofocas e intrigas, pois o risco de sobrar para você não é pequeno. No trabalho, conte com o apoio de pessoas prestativas e faça as coisas com mais calma para não se atrapalhar. Promessa de dinheiro fácil pode ser cilada, então, saia fora. Por outro lado, você vai perceber as armações de longe e pode pegar alguém no pulo: ouça sua intuição. Na vida amorosa, seu charme se eleva, mas há tendência de ficar mais sensível e se magoar à toa. Na relação com o love, é hora de reforçar o diálogo, evitar disputas e medir as palavras.





Leão - 22/07 a 22/08





Segura o forninho, Leão, que hoje a segundona não está para amadores. Arme-se de paciência e boa vontade para lidar com as influências astrais complicadinhas que rolam neste início de semana. A Lua entra em sua Casa 4 e muda para a fase Crescente, mas briga com o Sol e Urano, sinal de um clima agitado e sujeito a atritos no lar. Pessoas próximas e parentes podem fazer provocações e você precisará se valer do seu jogo de cintura para dar a volta por cima. Mercúrio também fica em aspecto nervoso com Marte, revelando que mal-entendidos não estão descartados em seus contatos. No trabalho, foque no que sabe e evite se distrair com outros assuntos. Na saúde, você pode largar um vício se tiver força de vontade. Nos relacionamentos, convém controlar o ímpeto de fazer dramas, que não vai pegar nada bem. Na paquera, impulsos repentinos e apaixonados podem ser mal compreendidos pelo crush. Na união, a confiança será a maior prova de amor. Aposte na lealdade e esclareça dúvidas com o love.





Virgem - 23/08 a 22/09





Inspire-se na disciplina e perseverança do seu signo para dar conta de todas as demandas e desafios que essa segundona anuncia. A Lua muda para Escorpião e ingressa na fase Crescente, destacando sua comunicação e influenciando bastante seus contatos. Porém, ela briga com vários astros e revela que não vai ser fácil se fazer entender nem entrar em sintonia com os outros. Procure expor suas ideias e opiniões com clareza e evite bater boca com quem tem diferenças. No trabalho, não é um bom momento para se arriscar em novas funções ou começar coisas diferentes. Em casa, convém controlar os gastos com mais rigor e melhorar o jogo de cintura com a família. Hoje Vênus forma quadratura exata com Netuno e recomenda a agir com mais diplomacia nas relações pessoais e no amor. Talvez precise fazer renúncias e sacrifícios para realizar seus sonhos. No romance, decepções não estão descartadas e crises podem ficar mais nítidas. Antes de julgar, coloque-se no lugar de quem ama.





Libra - 23/09 a 22/10





Os astros estão em pé de guerra e você terá que explorar sua diplomacia libriana para se livrar de perrengues e zicas. Hoje a Lua entra em sua Casa das Posses e na fase Crescente, mas arma encrenca com o Sol e Urano, recomendando prudência dobrada com seu dinheiro e muita atenção ao lidar com os interesses financeiros. No trabalho e nos contatos em geral, será melhor relaxar e criar menos expectativas: fique na sua, cumpra suas rotinas e dê o seu melhor. Com Marte espalhando tensões e semeando a discórdia, entenda que nem tudo é pessoal e evite acirrar os ânimos com quem convive. Vênus e Netuno também se estranham, pedindo mais zelo e carinho com sua saúde e bem-estar. Capriche na prevenção e reserve um tempo para praticar alguma atividade física em seu cantinho. Na paquera, vá devagar e não se iluda com promessas vazias. Na vida a dois, evite discussões e procure entender os sinais do seu amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Se dependesse apenas da Lua, a semana começaria cheia de promessas para você, já que ela entra em seu signo e na fase Crescente. Ocorre que essa segundona traz muitas tensões e vários atritos entre as estrelas, indicando instabilidades pela frente e desafios que você precisará superar. Mercúrio se estranha com Marte, alertando que nem tudo pode sair de acordo com os seus planos no trabalho e nos contatos. Convém esfriar a cabeça, manter a linha e não se envolver em discussões. Deixe as expectativas de lado e encare os contratempos sem tanta irritação, assim conseguirá diminuir o estresse e pode se livrar das zicas sem prejudicar seu bem-estar. Vênus, em quadratura exata com Netuno, revela um astral confuso e incerto na paixão, então, talvez não seja o melhor momento para suas investidas amorosas. Com o love, é hora de demonstrar mais paciência, compreensão e evitar mudanças na rotina do casal.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, já tomou seu paracetaloka hoje? Vai precisar, viu, meus consagrados! Hoje o negócio é adotar a calma como mantra e pegar leve em tudo para não se estressar. O céu não dá moleza para o seu signo e os desafios vão testar sua paciência. A Lua um rolê em seu inferno astral, entra na fase Crescente e se estranha com o Sol e Urano, alertando que atritos podem rolar em suas relações pessoais, sobretudo com a turma de casa. Valerá botar um freio na franqueza e demonstrar mais jogo de cintura com quem convive ou trabalha. Mercúrio e Marte, também em confronto, aconselham a maneirar na sinceridade e cuidar com mais atenção da saúde, portanto, dê cartão vermelho para a pressa, a imprudência e as tensões. A recomendação é desacelerar o ritmo, relaxar e manter as atividades que já fazem parte da sua rotina. No amor, Vênus e Netuno indicam altos e baixos na conquista e nem tudo pode fluir como espera: imprevistos e desencontros podem rolar. No romance, reforce o diálogo e invista na harmonia para passar o dia de boas com o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Uma energia intensa começa a fluir da Lua, que ingressa hoje em Escorpião e na fase Crescente. Poderia ser um forte estímulo para você realizar seus objetivos, não fosse o fato de ela estar pistola da vida com os astros. Em aspecto negativo com o Sol e Urano, a Lua recomenda a pegar mais leve em suas atividades e melhorar a comunicação em suas conversas. Não se sobrecarregue com muitas demandas nem se estresse com opiniões e conceitos diferentes dos seus. Também convém não contar vantagens sobre seus talentos, já que há tendência de se envolver em embates desnecessários e até queimar o filme com amigos. No serviço, pode tirar o melhor do dia se souber fazer as coisas sem pressa e ansiedade. Mercúrio e Marte, em conflito, pedem atenção e tolerância extra com os parentes e a pessoa amada. Talvez queira controlar quem convive contigo: não é o momento de pressionar nem de forçar a barra. Tenha calma com o love e melhore o humor para vencer situações desafiadoras.





Aquário - 21/01 a 19/02





Nem tudo pode sair de acordo com os seus planos hoje e não convém esperar pelo apoio do céu. Aceita que dói menos, meus consagrados. Mesmo brilhando em sua Casa 10, a Lua arranja encrenca com vários astros logo depois de entrar na fase Crescente, recomendando mais jogo de cintura e discrição. Há risco de entrar em atrito com chefes, pessoas que representam autoridade e também com parentes. Talvez não sinta muita disposição para as tarefas do dia e precisará de estímulo extra para recuperar o pique. No ambiente de trabalho, convém ter mais discrição e não comentar coisas da sua vida particular se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo. Será melhor não se expor demais nem contar muito com apoio das pessoas nesta segundona. Vênus, que forma aspecto negativo com Netuno, alerta para instabilidades nos assuntos do coração. Cenas de ciúme e atitudes inseguras podem atrapalhar a conquista e a relação com o love. Confie mais em seu taco!



Peixes - 20/02 a 20/03





Semana começando com uma porção de alertas e os desafios podem te deixar com os nervos à flor da pele. Um deles vem de Mercúrio, que troca vibes tensas com Marte e vai atiçar seu lado impaciente. Outra influência instável chega da Lua, que começa um rolê em sua Casa 9, entra na fase Crescente e arranja treta com Sol e Urano. Isso tudo significa que não convém sair muito da sua zona de conforto nem se aventurar em situações incertas. Hoje será um dia em que você não entenderá muito bem o que as pessoas esperam de você. Pode atrasar em compromissos ou entrar em conflito com pessoas próximas. Controle seus impulsos, escolha bem as palavras e evite pressões em família, pois nem todos podem concordar contigo. Na paixão, imprevistos devem rolar e pode faltar entusiasmo para vencer obstáculos. Na união, é melhor esperar a hora certa para tocar em assuntos delicados: hoje não será uma boa.