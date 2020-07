HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04





Sextou com as bênçãos astrais da Lua e de Vênus, que somam energias em Gêmeos e deixam sua simpatia e seu charme tinindo hoje. Você já começa o dia com o pé direito e pode se sair muito bem ao lidar com coisas que envolvam comunicações, mídias sociais, marketing, roupas e produtos de beleza. Aposte na propaganda, pois pode atrair clientes e seguidores ao divulgar suas atividades online. Manhã positiva também para cuidar do visual e dar um up na sua autoestima. Se busca uma vaga no mercado de trabalho, pode ter boas oportunidades em entrevistas e entrega de currículo. O dia será animado para a sua vida amorosa, já à noite, a coisa está mais fracassada. A Lua treta com Netuno e alerta que desilusões e falsas promessas não estão descartadas, na paquera e no romance. Cuidado para não fazer papel de trouxa e bancar a iludida. Evite confiar apenas na sua intuição e abra os olhos com segredinhos, que podem trazer aborrecimentos e azedar o lance. Mantenha a calma na alma, o coração esperto e os pés bem firmes no chão.





Touro - 21/04 a 20/05





Além de ser seu planeta regente, Vênus troca ótimas vibes com a Lua nas primeiras horas e promete tudo lindo pra você. O cenário é indicado para cuidar dos seus interesses materiais e incrementar seus recursos com coisas que sabe e gosta de fazer. Os astros vão favorecer seus ganhos, facilitar seus contatos e anunciam que novos negócios podem rolar. No trabalho, contará com seu lado versátil e caprichoso para colocar tudo em ordem nas suas tarefas. Boa sintonia com os colegas e em atividades em equipe: deixe sua criatividade fluir. À noite, o caldo entorna! A Lua se estranha com Netuno, revelando que você pode passar por situações desafiadoras com seus amigos e se decepcionar na paquera. Explore a prudência do seu signo, fique na sua e evite dar atenção para fofocas. Mesmo esbanjando seducência, alguém pode te envolver em alguma conversa atravessada e atrapalhar seus planos de conquista. Na vida a dois, procure resolver diferenças com seu love e não aceite interferências alheias.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





As estrelas brilham especialmente para você e a sexta vai raiar perfeita sem defeitos, do jeito que pediu aos céus! A Lua fecha na parceria com Vênus em seu signo, prometendo um dia maravigold para suas conquistas, ao menos até o final da tarde. Hoje não vai faltar talento para se destacar no trabalho, criatividade para se livrar de zicas nem simpatia para derrubar qualquer obstáculo em suas relações. Você vai fazer sucesso com os colegas, a turma de casa e pode atrair vários gados para o seu rebanho, ao melhor estilo mamãe passou açúcar em mim. Mas o astral vira à noite e a Lua se desentende com Netuno, alertando que dissabores podem marcar presença em seus contatos amorosos. Há risco de criar altas expectativas e se decepcionar, portanto, convém maneirar na empolgação. Seu charme anda irresistível, mas você pode se envolver em algum rolo, ainda mais se fechar os olhos para a realidade e só enxergar o que quer. Na vida a dois, evite deixar palavras por dizer: abra o jogo com o love.





Câncer - 21/06 a 21/07





Lua e Vênus formam conjunção nas primeiras horas dessa sexta e turbinam sua sensibilidade, que já não é pequena. Isso significa que você pode se dar bem ao se guiar pelo radarzinho da sua intuição. O período é indicado para cuidar com mais carinho do seu corpo e do seu visual: aproveite para fazer limpeza de pele e invista um tempo a mais para preparar a sua própria comidinha saudável. No serviço, terá maior rendimento e concentração se trabalhar sem interferências e barulhos por perto. Ao longo do dia, pode pintar interesse afetivo por alguém discreto ou até mesmo uma paixão platônica. Mas pegue leve à noite, quando a Lua vai arranjar treta com Netuno e pode colocar areia em seus sonhos. O coração fica mais romântico, só que também propenso a cometer enganos. Ouça mais seus instintos em vez de se deixar levar por falsas aparências e promessas vazias. O romance vai pedir mais diálogo e confiança.

Leão - 22/07 a 22/08





Você vai começar o dia de braços dados com a alegria e quem garante é a Lua, que fecha na parceria com Vênus. O cenário perfeito é sem defeitos para você realizar seus sonhos e não vai faltar estímulo para alcançar ideais. Hoje você contará com o apoio e incentivo de pessoas que admira e se afina para retomar um projeto ou colocar planos em ação. A interatividade estará em alta no trabalho e os contatos com os colegas podem trazer gratas surpresas, revelando afinidades que até então você desconhecia. Novas amizades estão a caminho e alguém pode tocar fundo seu coração. Mas será preciso ligar o farol do seu desconfiômetro à noite: a Lua briga com Netuno e alerta que há risco de enganos e desapontamentos. Se ainda não conhece o crush direito, pode se encantar por palavras doces e declarações românticas, mas pegue leve para não fazer papel de trouxa. Na relação a dois, resolva logo qualquer mal-entendido, busque paz e estenda a mão para o love.





Virgem - 23/08 a 22/09





Se depender das estrelas, a sexta chega com boas indicações para o seu signo e as chances de prosperidade aumentam. Lua e Vênus se unem no ponto mais alto do seu Horóscopo, fortalecendo suas ambições profissionais e financeiras. Se você está batalhando por emprego, pode receber uma dica quente de gente influente ou então transformar um bico em algo fixo. Siga firme, confie no seu taco e não deixe nada te desanimar: os resultados vão aparecer. Atividades físicas ajudarão a aliviar as tensões e o estresse acumulado na semana. O amor ganha estímulos durante o dia, mas pode empacar à noite. A Lua se estranha com Netuno e avisa que o astral estará confuso no romance e na paquera. Conquista dada como certa pode esbarrar em obstáculos ou fofoquinhas. É melhor esclarecer tudo com o crush para o lance não dar ruim A dois, é melhor ir devagar para não entrar em conflito com o love.





Libra - 23/09 a 22/10





Sextou com belas promessas em seu horizonte astral e o dia pode ser do jeitinho que você gosta, com alegrias e surpresas boas. Lua e Vênus somam energias em sua Casa 9 e deixam seu estado de espírito mais leve e solto. Em contato com pessoas e interesses de outras localidades, pode conhecer gente que tem tudo a ver com você e vai dar match real oficial. Pela manhã e à tarde, a sensação de gratidão te acompanhará e tudo o que fizer ou aprender será encarado como lucro. Amigos ou paqueras que estão distantes podem se aproximar, mesmo que virtualmente, para matar a saudade. Mas o clima vira à noite, quando a Lua fica em conflito com Netuno e suas expectativas vão se chocar com a realidade. Baixe a bola e não conte muito com a sorte, pois imprevistos, desencontros e frustrações podem rolar. Na união, busque apoio do par: pode querer partilhar coisas íntimas e sentir falta de carinho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Bom período para explorar sua percepção escorpiana e administrar seus interesses, sobretudo os ligados a dinheiro. Pode se livrar de aborrecimentos, resolver pendências e finalizar assuntos que vinham tirando o seu sono. É pra glorificar de pé, hein? Lua e Vênus fazem dobradinha em sua Casa 8, incentivando a dar mais valor aos seus talentos, potenciais e também ao que já conquistou com sua dedicação. Hoje você vai contar com o incentivo de amigos leais, que estarão do seu lado para te apoiar em suas decisões. A vida amorosa vai esquentar e pode reservar surpresas durante o dia. Seu poder de seducência estará exuberante e você vai chamar atenção sem fazer o menor esforço: muito destruidora mesmo, que fala? Vejo ainda que uma paixão avassaladora pode rolar. Já à noite, Lua e Netuno entram em atrito e revelam que as aparências podem enganar. Decepções não estão descartadas na paquera e a relação a dois pode precisar de reforço nos laços de confiança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua troca likes com Vênus em sua Casa 7, realçando seu lado gentil, simpático e falante hoje. Você vai se alegrar com notícias das pessoas queridas e a felicidade alheia te deixará de bem com a vida. Partilhar coisas boas será ainda mais prazeroso, mesmo que o distanciamento não permita encontros físicos. No trabalho, terá facilidade para atuar em equipe e batalhará com os colegas por interesses em comum. Assuntos que envolvam acordos e contratos podem ser resolvidos. Todavia, a noite reserva tensões por causa do atrito entre a Lua e Netuno, o que pode atrapalhar a paixão. A vontade de embarcar em um namoro firme aumenta, mas fique esperto(a) para não se empolgar demais com as aparências e se frustrar. Convém observar melhor quem acaba de conhecer. Na união, estará sensível e pode se chatear por qualquer bobagem. Afine a sintonia com quem ama.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O dia começa com boas vibes da Lua, que atravessa sua Casa do Trabalho e forma conjunção com Vênus, destacando seus talentos, competências e sua disposição para dar o melhor no serviço. Tende a sobressair em suas atividades e conseguirá se dar bem até nos desafios. Porém, a Lua se desentende com Netuno à noite e pode complicar o meio de campo em suas relações pessoais, sobretudo com os parentes e no amor. Dedique mais carinho aos seus familiares e dê um pouco mais de atenção para quem estima. Na paquera, evite se abrir logo nas primeiras conversas ou tenha mais clareza nos papos. Suas palavras podem ser mal interpretadas e nem tudo deve sair de acordo com os seus planos. Se está a fim de alguém, procure conhecer melhor o crush antes de topar um lance mais sério. No romance, valorize os momentos a dois e faça sua parte para a relação ficar mais acolhedora. Talvez precise aparar algumas arestas com o love.





Aquário - 21/01 a 19/02





Um dos signos mais privilegiados pelas estrelas nesta sexta gloriosa é o seu e quem promete é a Lua, que brilha em seu paraíso astral e soma energias com Vênus no mesmo setor. Isso significa que você vai transbordar carisma, boa lábia e encantará as pessoas com facilidade. Passará ótima impressão já nos primeiros contatos, pode fazer novas amizades e cativar admiradores ao longo do dia. Também vai contar com mais sorte e pode se dar bem, inclusive em jogos e sorteios. No entanto, o clima muda à noite, quando a Lua se estranha com Netuno. Você continuará atraente e pode se interessar por pessoas inteligentes e que gostam de bons papos, mas nem tudo tende a rolar como espera. Cobranças, carências e demonstrações de ciúme podem azedar a paquera, atrapalhar a conquista e semear discórdias na vida a dois. Se pintar alguma treta, esclareça as coisas sem demora com o seu love.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sextou com novidades da Lua, que dá um rolê no setor familiar do seu Horóscopo e hoje se une com Vênus nas primeiras horas do dia. Essas energias vão encher seu lar de boas vibes, mais carinho e entrosamento com os parentes. Você não hesitará um minuto para cooperar e dar afeto às pessoas queridas, que devem retribuir à altura. No lado profissional, sua criatividade floresce e você pode ter um período muito produtivo. Deve render acima da média se vem trabalhando em esquema de home office ou se realiza suas tarefas num espaço que te deixe à vontade. Porém, a Lua alerta que a noite pode trazer altos e baixos nos assuntos do coração. Nossa fada sensata treta com Netuno e recomenda a ir com calma para não bancar a iludida, ainda mais na paquera. Há risco de ser ingênuo(a) ou se deixar levar por falsas promessas. Como diria cumpadi Washington, sabe de nada inocente! Então, se liga! Na relação a dois, pode querer mais atenção do love, só não exagere na dose ou vai parecer carente.