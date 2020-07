HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04





O dia vai raiar com o Sol oposto a Júpiter, revelando que convém pegar mais leve para não se indispor com os outros. Tome seu paracetaloka direitinho e fique longe das tretas, minha filha! Os ânimos podem ficar um pouco exaltados no ambiente domeético e também no lado profissional, exigindo mais jogo de cintura e moderação na sinceridade típica do seu signo. Em vez de acirrar divergências ou teimar em suas opiniões, procure ouvir o que as pessoas têm a dizer e busque conciliar interesses, assim terá um dia bem mais produtivo e positivo e ainda evita de ter que buscar sua dignidade no lixo. Hoje a Lua taurina forma conjunção com Urano, destacando seu poder de iniciativa e sua determinação para resolver assuntos e imprevistos com dinheiro. No amor, seu coração anda romântico e não vai faltar confiança para investir na conquista. Há chance de começar namoro com o crush, desde que contenha seu sentimento de posse. A dois, você e o love devem curtir uma fase mais tranquila.





Touro - 21/04 a 20/05





Comece essa terça com o firme propósito de se relacionar melhor com as pessoas. Hoje o Sol forma oposição exata com Júpiter e recomenda mais cautela com o que fala aos outros, já que nem tudo será compreendido ou bem recebido. Se não quer ter confrontos e embates, procure lapidar sua comunicação e seu jogo de cintura e não chute o balde para não ter de ir buscar depois. Em compensação, hoje a Lua segue o rolê em seu signo e soma energias com Urano, abrindo oportunidades para você mostrar seus talentos, se destacar em suas atividades e sobressair profissionalmente. Há chance de ter suas iniciativas e seus esforços reconhecidos na carreira. Se agir com mais diplomacia e tato, hoje você também poderá fazer novos contatos e amizades. Na paixão, seu charme taurino se eleva por influência da Lua e favorece suas paqueras. No romance, é o momento de minimizar as diferenças e valorizar as afinidades: fale a mesma língua - desde que essa língua não seja o gritânico e o berrânico - e evite conflitos com seu love.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Hoje convém dar uma maneirada no ritmo e não exigir demais do seu organismo. A Lua está toda rolezeira em seu inferno astral e forma conjunção com Urano, recomendando a poupar suas energias e cuidar com mais carinho da saúde: evite mudanças e não saia muito da rotina hoje. Também precisará dobrar a cautela ao lidar com dinheiro e ao realizar alguma negociação. O Sol segue o baile em sua Casa da Fortuna, mas forma oposição exata com Júpiter, alertando que você pode ter contratempos com grana ou nos assuntos de trabalho. Segure os gastos, evite agir por impulso e não faça julgamentos precipitados. Convém ficar de antena ligada para não tomar decisões impensadas nem incorrer em excessos, inclusive nos comes e bebes, principalmente se você desconfia que tem alergia à comida, porque toda vez que come fica mais inchado(a). Na vida amorosa, talvez não tenha tanta disposição para paquerar e investir na conquista, então não force a barra. Se tem um par, valerá sossegar no cantinho de vocês. A relação com seu love vai pedir mais tranquilidade e privacidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mercúrio segue em seu signo e pode dar uma força nos seus contatos, deixando sua conversa esperta e seus argumentos mais hábeis: vai conseguir convencer as pessoas sobre seus pontos de vista. No entanto, hoje o Sol forma oposição exata com Júpiter, sinal de que nem tudo pode fluir bem no trabalho e será preciso mais jogo de cintura para contornar os aborrecimentos. Imprevistos podem surgir em acordos, parcerias e atraso com assuntos ligados à Justiça podem desanimar. Tenha paciência para fazer adaptações e resolver imprevistos sem se estressar. Vale dar mais atenção à saúde e cuidar com carinho do seu bem-estar. Mas o clima é positivo na vida social: Lua e Urano prometem boas novas nas amizades e também nas paqueras. Mudanças podem rolar nos assuntos sentimentais e entusiasmar seu coração. No romance, valorize o entendimento com seu amor, é importante aprender a ceder.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua continua no ponto mais alto do seu Horóscopo e soma forças com Urano no mesmo setor, o que poderia indicar mais visibilidade e prestígio. Acontece que o Sol segue infernizando seu astral e forma aspecto tenso com Júpiter, o que tende a interferir em seus planos e até em sua disposição no serviço. Talvez não tenha o destaque que idealizou, mas bora fingir costume: o melhor é manter-se firme mesmo assim. Seja perseverante e fique de antena ligada nas oportunidades, sem perder de vista as suas metas e ambições. Tire o foco dos aborrecimentos e procure enxergar as coisas boas que também acontecem em sua vida. Cuide com carinho da sua saúde e evite excessos para preservar seu pique leonino. Nos assuntos do coração, saberá atrair quem deseja, ainda que se depare com algum contratempo momentâneo. No romance, é hora de fortalecer a parceria com seu love e valorizar a alegria a dois.





Virgem - 23/08 a 22/09





Mercúrio, seu planeta regente, estará de boas com a Lua logo cedinho, favorecendo seus contatos e objetivos. Conversas com amigos e conhecidos podem ampliar seus horizontes e trazer novos estímulos para sua vida. No entanto, hoje o Sol se estranha com Júpiter e revela que convém ir mais devagar na tentativa de realizar seus planos. Não se afobe nem queira resolver as coisas em um só tempo: nem tudo deve acontecer da noite para o dia. Se tiver propostas e projetos em aberto, explore a prudência do seu signo e confira tudo para não se entusiasmar demais com promessas vagas. Caminhada ao ar livre pode melhorar seu bem-estar, desde que siga à risca as medidas de prevenção e use máscara. Na paquera, pode rolar atração por pessoa que conhece, só não se precipite. A dois, um programinha romântico com o love pode ser uma opção para reacender a paixão. Surpreenda quem ama.





Libra - 23/09 a 22/10





O Sol forma oposição exata com Júpiter, recomendando a dar mais atenção para as demandas profissionais e familiares. Convém se valer do seu jogo de cintura para equilibrar interesses antagônicos, sem deixar nenhum assunto de lado. Ainda pela manhã, a Lua se aproxima de Urano e coloca os interesses financeiros em evidência. Talvez precise tratar de algo pendente relacionado com taxas, impostos, juros ou recurso de terceiros, mas não faltarão habilidade e criatividade para resolver. Transformações podem rolar e é melhor encarar de boa: mudanças podem ajudar você a evoluir e se conhecer melhor. Em entrevistas ou questões sobre emprego, talvez seja preciso improvisar. Na paixão, sua sensualidade fica exuberante, mas pode ser que não queira nada sério agora: não se cobre tanto, pois nenhuma decisão precisa ser tomada no ato. Na união, o clima esquenta, especialmente na intimidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A fada sensata Lua abre o dia em sintonia com Mercúrio, incentivando seu lado curioso, versátil e sua vontade de cooperar. Você pode tirar bom proveito da sua esperteza e inteligência para formar boas parcerias na vida pessoal e profissional. A Lua também se aproxima de Urano e favorece as atividades em equipe, ainda mais com gente de sua confiança. Porém, o Sol está pistola hoje, forma oposição com Júpiter e recomenda a controlar a impetuosidade e a franqueza: falar demais e sem filtrar as palavras pode fazer você ter de ir buscar sua dignidade no lixo. Evite sair defendendo quem e o quê nem conhece. Na paixão, o desejo de começar um relacionamento de futuro vai falar mais alto, só não tenha pressa para se declarar e deixe os sentimentos amadurecerem em seu coração. No romance, interesses em comum com seu love irão aproximá-los. Você estará mais sensível às necessidades do par e dará todo apoio.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Vitalidade, motivação para crescer e criatividade serão seus trunfos para se dar bem no trabalho. É pra glorificar de pé, hein?! A Lua troca likes com Mercúrio e se aproxima de Urano, estimulando suas ideias, ações e iniciativas no serviço: pode pintar uma mudança profissional positiva. No entanto, Sol e Júpiter se desentendem e revelam que será preciso dobrar a cautela com os interesses financeiros. Evite tomar decisões por impulso e não se aventure em negociações incertas, pois o risco de prejuízo existe e não é pequeno. Deus me dribre. Convém manter distância de agiotas, empréstimos e promessas de dinheiro fácil, já que nada vai cair do céu. Na paquera, pode sentir atração por alguém que faz parte do seu cotidiano, mas talvez não queira se envolver em um lance sério por enquanto, então, vá com calma. No romance, é hora de curtir o clima de privacidade com sua cara-metade. Na cama, sua imaginação e sensualidade estarão acesas: surpreenda o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Júpiter segue em seu signo, mas fica pistola com o Sol, indicando que excessos de toda ordem podem ser mais prejudiciais: controle os ímpetos, a gula e evite correr riscos. Também precisará ser mais tolerante com quem convive e trabalha, pois não será fácil contornar conflitos. Os ânimos podem ficar exaltados e colocar fogo no parquinho não ajudará em nada: sua missão será apaziguar. Ainda bem que a Lua está brilhando na sua Casa 5 e hoje troca likes com Mercúrio e Urano, dando jogo de cintura, inteligência e bons insights para você improvisar, mudar e se livrar de desafios. Chance de receber boas novas de quem gosta e a paixão estará repleta de estímulos. Seu lado charmoso vem à tona e você pode fazer um tremendo sucesso na paquera. Conversas descontraídas com o crush podem virar namoro rapidinho. Na relação a dois, vai dar mais atenção ao conforto e aos prazeres a dois. Também sentirá mais segurança com o love e não terá reservas no sexo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Em harmonia com Mercúrio no comecinho do dia, a fada sensata Lua promete proteção para sua vida doméstica, energias positivas circulando em sua casa e sintonia com os parentes. A Lua também se aproxima de Urano, indicando que você pode ter retorno favorável em suas investidas ou até receber uma graninha extra, ainda mais se toca algum negócio com parentes. Tudo indica que terão um dia produtivo nas atividades e nos ganhos. Todavia, Sol e Júpiter espalham tensões que podem influenciar sua saúde ou seus interesses de trabalho: não se empolgue com falsas aparências nem se arrisque à toa. É hora de cuidar com mais atenção do seu organismo e ficar de antena ligada com situações e pessoas que não conhece tão bem. No lado afetivo, vai querer lance firme com o crush e encarar o namoro com mais seriedade, caso tenha um love. Momentos íntimos mais carinhosos com o par.



Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua segue o rolê em sua Casa 3, sorri para Mercúrio nas primeiras horas desta terça e soma forças com Urano, apontando um bom momento para interagir com as pessoas do seu convívio, defender suas opiniões e seus interesses. Sua energia mental se eleva e você vai aprender com facilidade, ainda mais se tiver foco e se der asas à sua curiosidade. Pode se destacar profissionalmente ao expor ideias, planos e projetos: sua criatividade está em alta, assim como seu poder de convencimento. Porém, Sol e Júpiter recomendam mais tato nas amizades e no amor. A empolgação aumenta e você corre o risco de julgar situações, aparências e intenções de forma precipitada – vá com calma para não fazer papel de trouxa. Na paixão, não é hora de apressar as coisas, sobretudo se ainda não tem tanta certeza do que quer ou dos sentimentos do crush. A união pode ter instabilidades, mas boas conversas devem resolver: reforce a sintonia com seu love e solte a imaginação na cama.