Homem perde controle de carro e capota em estrada vicinal

Motorista e passageiro foram encaminhados para o Hospital Regional de Nova Andradina

Motorista perdeu controle do veículo e capotou em estada vicinal ©Nova News

A caminho de um sítio, dois homens sofreram acidente após motorista perder o controle do Ford Fiesta e capotar em estrada vicinal de Nova Andradina - a 301 quilômetros de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e encaminhou os jovens para o Hospital Regional da cidade.





Foi necessária ajuda de quem passava pelo local para conseguir retirar as duas vítimas de dentro veículo antes do socorro chegar. De acordo com o site Nova News, garrafas de cerveja estavam espalhadas na parte interna do carro, mas os homens informaram que todas seriam levadas para consumo no sítio.





Após atendimento dos bombeiros, um dos homens foi diagnosticado com suspeita de fratura na clavícula e o outro com escoriações leves. Equipe da Polícia Militar também foi até o local para verificação da ocorrência.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS