Homem golpeia mãe, filho e esposa com marteladas e tenta se matar

Caso aconteceu na manhã de hoje; vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, Samu e PM ©Diário Corumbaense

Homem, sem idade confirmada, é acusado de agredir com martelo a mãe, esposa e filho, de aproximadamente 10 anos, durante a manhã de hoje (27) em casa na Rua Antônio João, no Centro de Corumbá, distante 414 quilômetros de Campo Grande.





Segundo o jornal Diário Corumbaense, a família é de nacionalidade boliviana e o acusado teve um surto psicótico, com possibilidade de estar sob efeito de entorpecentes. Ele estava na casa hoje cedo, quando então, pegou golpeou as vítimas à marteladas.





Ainda de acordo com o jornal, depois de agredir as vítimas, o acusado tentou se matar com golpes de faca e tesoura no próprio pescoço e abdômen, e agora está em estado grave.





A mãe do homem é médica e apresentava ferimentos graves, enquanto esposa e filho tinham machucados considerados mais leves. Todas as vítimas foram levadas para o pronto-socorro por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Samu (Serviço Móvel de Urgência e Emergência). -





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS