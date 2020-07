Guarda Mirim recebe mais de R$ 300 mil da emenda do deputado Barbosinha para sede própria

A emenda de R$ 305.123,47 será utilizada para reforma e ampliação do prédio da Guarda Mirim

A diretoria da Guarda Mirim de Dourados ‘Dr João Adolfo Astolfi’, entidade que possui imóvel cedido em comodato pela Prefeitura pelos próximos vinte anos na região do bairro João Paulo II, está comemorando a liberação de recursos da ordem de R$ 305.123,47, fruto de emenda parlamentar proposta pelo deputado Barbosinha na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que será utilizado nos serviços de recuperação do espaço e construção da sede própria da Guarda.





Na manhã desta quinta-feira (9), o presidente da Guarda Mirim, João Frazão, recebeu cópia do extrato de liberação dos recursos, já creditado na conta da instituição no Banco do Brasil e fez questão de agradecer, especialmente, ao deputado Barbosinha, pelo empenho para assegurar esses recursos junto ao governador Reinaldo Azambuja e ao ex-prefeito Murilo Zauith, atual vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, que quando administrou Dourados entendeu a importância desse projeto, autorizando a cessão da área.





“Hoje, para nós, é um dia mais do que especial, significa o coroamento de um trabalho que iniciamos há cinco anos e que agora vai culminar no espaço da sede própria, reformado e ampliado, para melhor abrigar os nossos mirins”, destacou João Frazão.





O deputado Barbosinha também celebrou a liberação dos recursos e lembrou que os adolescentes da Guarda Mirim “cumprem uma função extremamente importante de disciplina, hierarquia, amor à Pátria e à família, e, sobretudo de cidadania”. Barbosinha também foi o autor do projeto de lei que tornou a entidade de Utilidade Pública estadual, possibilitando o recebimento de verbas como dessa emenda.





Barbosinha homenageou as pessoas que se empenharam para tornar realidade o projeto da Guarda Mirim, citando o saudoso juiz João Adolfo Astolfi, que hoje dá nome à entidade e o ex-vice-presidente da primeira diretoria, o também saudoso Ailton Stropa Garcia e, em nome da atual diretoria, o presidente João Frazão e o vice, pastor Ildemar de Oliveira, “e a todos que constroem a história da Guarda Mirim, agora fortalecidos pela sensibilidade do governador Reinaldo Azambuja com a liberação desses recursos”.





“Agora, estamos muito mais perto de conseguir a nossa casa própria, e esses jovens e seus familiares não se esquecerão daqueles que se colocaram ao nosso lado nessa conquista”, reconheceu o presidente Frazão, reiterando a gratidão ao deputado Barbosinha e ao governador Reinaldo.





ASSECOM