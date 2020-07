Governo do Estado autoriza pavimentação da MS-442 em Aquidauana

Com recursos do Estado, a implantação da MS-442 garantirá melhores condições de acesso ao Distrito de Taunay e às aldeias da região, facilitando o escoamento da produção agropecuária, da agricultura familiar indígena e o transporte dos ônibus escolares e das ambulâncias. A autorização será assinada nesta quinta-feira (02.07), às 9 horas, em Aquidauana.





Orçada em R$ 13,949 milhões, a implantação consiste na pavimentação dos 11 quilômetros do trecho que se inicia no entroncamento com a BR-262. Segundo o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, a comunidade que reside em Taunay e nas aldeias da região sofre há anos com a lama nos períodos de chuva e a poeira densa, na estiagem. Além disso, a areia dificulta a passagem dos veículos, principalmente, motocicletas.





Além dessa agenda, a administração estadual participa de outros dois eventos no interior. O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, participa às 11 horas, também em Aquidauana, da entrega da obra do novo auditório, laboratório e Centro de Pesquisa de Pós-Graduação em Agronomia da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). E em Anastácio, inaugura a obra de construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).