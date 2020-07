FETEC MS 2020| Feira científica estudantil do Centro Oeste

A exposição acontecerá entre os dias 5 e 9 de outubro e será marcada como a primeira feira científica virtual de Mato Grosso do Sul





Organizado pelo GATEC – Grupo Arandu de Tecnologia e Ensino de Ciências, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, a X FETECMS - Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul, segue com inscrições abertas até 17 de julho. Podem participar da décima edição, alunos da rede pública e privada de ensino de todo o país, do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, incluindo EJA e alunos do 1º ao 7º semestre do ensino técnico. Também podem participar alunos do 4º ao 7º ano do Ensino Fundamenta na categoria FETECCMS JÚNIOR. Inscrições e edital disponíveis em www.fetecms.com.br





Sempre motivados pela promoção da produção científica, a FETECMS sabia que, mesmo em um ano tão difícil, não poderia deixar de fazer ciência e construir histórias junto a seus alunos. Tendo como preocupação a saúde de todos os estudantes e professores, por conta da pandemia, a décima FETECMS será 100% virtual e gratuita.





Os projetos de nível 1 (projetos já desenvolvidos e de continuidade) e de nível 2 (projetos no início do desenvolvimento ou ainda não finalizados), devem ser cadastrados obrigatoriamente pelo orientador da pesquisa na área de inscrições no site.





Além disso, para não prejudicar alunos e professores, que por algum motivo precisaram interromper o desenvolvimento de seus projetos científicos, a feira modificou seus níveis de inscrições, acrescentando uma terceira classe para receber projetos científicos criativos e inovadores em etapa inicial. Os projetos de nível 3 (Projetos não iniciados; apenas com a ideia do projeto), a novidade deste ano, podem ser cadastrados através do link específico disponibilizado no edital.





Para todas as categorias haverá premiação, variando entre medalhas e troféus, mentorias com pesquisadores, workshops, credenciais para feiras científicas do Brasil e bolsas de Iniciação Científica Júnior. A FETECMS conta com recursos concedidos pelo MCTI / CNPq / FUNDECT / UFMS / PROECE /INTEGRA UFMS.





SOBRE A FEIRA





A FETECMS é a maior feira científica estudantil do Centro-Oeste. Realizada desde 2010, a exposição já recebeu mais de 900 projetos ao longo dos seus 10 anos de história, estimulando a criação de trabalhos científicos, aproximando escolas públicas e privadas da Universidade e melhorando a qualidade dos trabalhos produzidos nas escolas da Educação Básica de Mato Grosso do Sul. Além de desenvolver e consolidar a iniciação científica, a feira é tradição entre os estudantes e professores da rede estadual e municipal de ensino do estado de MS e anualmente recebe pesquisadores e estudantes de todas as regiões do Brasil e do mundo.