Fechadura digital com abertura via aplicativo reforça sensação de segurança

Investir em segurança nunca é demais. E é exatamente partindo desse pressuposto que o portal SegurançAjato tem buscado sempre proporcionar a seus clientes o que há de mais moderno e, principalmente, eficiente para reforçar a sensação de segurança em seu ambiente familiar ou até mesmo de trabalho.





Umas das novidades do portal e quem tem feito o maior sucesso em diversas regiões do país são as fechaduras digitais que podem ser abertas pelo celular e custam preços variados, mas que sem dúvida alguma cabem no seu bolso, representando assim um custo/benefício sem precedentes.





Ao contrário das fechaduras tradicionais, uma fechadura digital não necessita de chaves físicas. Dessa forma, você não precisa ter receio de perder suas chaves, ou de que elas sejam roubadas. O seu funcionamento, portanto, é dado através do toque e a sua abertura pode ser feita por meio de uma tag ou um aplicativo.





Entre os modelos mais procurados estão o da Soprano e da Yale. O da primeira marca são produtos criados com um visual muito bom que usam aplicativo próprio. Já os da segunda marca citada, a mais conhecida no mercado, atua junto com um kit criado pela SegurançAjato , e é compatível com a Amazon Alexa.





Na Soprano, a Smart One é a fechadura perfeita para reforçar a sua sensação de segurança: o aplicativo da fechadura digital é totalmente em português, a assistência técnica é diferenciada e de fácil acesso e, por fim, ela é fabricada por uma empresa 100% brasileira. Além de toda a tecnologia oferecida por ela, o design e a sua aplicação também não deixam a desejar.





Já com o Kit Yale Connect você conecta sua fechadura a internet através de uma conexão WIFI, para realizar o gerenciamento de usuários, compartilhamento de senhas e muito mais! Para conectar sua fechadura ao Yale connect é bem simples. Basta inserir o módulo Zigbee dentro da fechadura (no espaço superior ao compartimento de pilhas), conectar o seu HUB na tomada, verificar se a luz verde está piscando (indica que o modo configurar está ativo), baixar o aplicativo Yale Connect no seu celular e seguir o passo a passo indicado no aplicativo!





Com todos esses benefícios, é fácil entender as razões pelas quais esse tipo de fechadura é a melhor escolha para quem deseja aliar a tecnologia à segurança e ter total controle sobre quem tem acesso ao seu lar.