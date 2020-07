Ex-senador Delcídio Amaral é hospitalizado com Covid-19

Ex-senador sentiu-se mal nesta quarta-feira, e precisou ser levado para o Hospital Cassems, onde está internado

©ARQUIVO Diagnosticado com Covid-19 no dia 15 de julho, o ex-senador Delcídio Amaral foi internado na noite desta quarta-feira (22) no Hospital Cassems, em Campo Grande.





O Correio do Estado apurou que o estado de saúde do ex-senador pelo PT, e atualmente filiado ao PTB, agravou-se no fim da tarde desta quarta-feira, quando precisou de ajuda médica. Ele relatou rápida perda de peso e muito cansaço: "baixei hospital", disse.





Desde o dia em que anunciou que testou positivo para Covid-19, Delcídio Amaral vem publicando em suas redes sociais, relatos de como a doença causada pelo coronavírus se comporta em seu organismo.





Pouco depois das 20h desta quarta-feira, Delcídio fez a seguinte postagem no Facebook, logo que chegou ao hospital:





A Covid-19 me pegou! (8º dia)





Esse vírus é traiçoeiro. Até hoje, com altos e baixos (o tal ioiô), dei conta de ficar em casa isolado mas o negócio deu uma desandada nos meus exames e sintomas, com perda rápida de peso e muito cansaço. Não deu outra: baixei hospital!





Mais do que nunca insisto no que, pra mim, já virou um mantra: FIQUEM EM CASA o máximo que puderem mas se precisarem sair, sempre USEM MÁSCARA e respeitem o DISTANCIAMENTO SOCIAL. Até aparecer uma vacina efetiva, não existe outra forma de nos protegermos e aos nossos entes queridos.





“Você nunca sabe o quão forte você é, até que ser forte passa a ser a única escolha que você tem”! (Bob Marley)





Boa noite e cuidem-se.





CANSAÇO





Na terça-feira, o ex-senador deu o seguinte relato: “A noite, de ontem pra hoje, foi melhor que a anterior mas passei o dia cansado. Sem tosse nem febre mas com sonolência o tempo todo e dor nas juntas. Lembra alguns sintomas da dengue (que já tive)”.





No mesmo dia, Delcídio compartilhou em seu Facebook, uma notícia que ganhou um mundo: a de um rapaz que escalava as paredes de um hospital da Palestina, para observar a mãe internada com Covid-19: “muito triste isso, ainda bem que não precisei ficar internado”, comentou.





Integrante da diretoria da Cassems, informou ao Correio do Estado que um boletim sobre o estado de saúde do ex-senador deve ser divulgado em breve.





RECONSTRUÇÃO





Desde que teve seu mandato de senador cassado, em 2016, Delcídio retomou as atividades em suas empresas e propriedades rurais da família. O ex-senador também tentou voltar ao Senado em 2018, concorrendo pelo PTC, mas não conseguiu eleger-se.





No ano passado, filiou-se ao PTB, e desde então, mantém mistério sobre sua participação nas eleições deste ano, ou na de 2022.





Também em 2019, Delcídio Amaral foi absolvido, por falta de provas, da acusação de tentar atrapalhar as delações de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Foram estas acusações, que levaram à cassação de seu mandato no Senado.





Fonte: CE