Encontrado corpo de um dos três pescadores desaparecidos em rio do Pantanal de MS

Corpo emergiu a 500 metros de distância de onde estava o barco, em Corumbá.

Bombeiros fazem buscas pelos pescadores desaparecidos ©Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde de domingo (26) o corpo de um dos três pescadores que desapareceram no rio Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (24).





Segundo os militares, o corpo do idoso de 66 anos emergiu perto de um banco de areia, a cerca de 500 metros da embarcação que era ocupada por ele e mais dois amigos. Familiares dos pescadores acompanham o trabalho dos bombeiros.





Os três turistas estavam hospedados em uma pousada no distrito de Albuquerque. O barco que eles ocupavam foi localizado a 64 quilômetros do distrito, ainda na sexta-feira, em meio à vegetação às margens do rio, com a chave de segurança engatada e todos os coletes salva-vidas dentro.