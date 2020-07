Encontrado 3º corpo de turista de SC que sumiu no Rio Miranda

Mergulhadores em frente de barco utilizado pelos turistas

No 5º dia de buscas, mergulhadores localizaram o corpo do último turista desaparecido no Rio Miranda, João Melitao Cagni de 59 anos. Ele e outros 2 amigos vieram de Santa Catarina para pescar, mas acabaram morrendo em acidente com o barco.





O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na sexta-feira, depois da embarcação ser encontrada abandonada.





No domingo, os mergulhadores encontraram o 1º corpo, de Dirceu Casagrande, de 66 anos, que emergiu a cerca de 500 metros do local onde o barco estava.





Ontem, por volta das 16h, os bombeiros de Corumbá localizaram Nelson Balbinot, na margem direita do Rio Miranda, também perto da embarcação.





A 3ª vítima estava na região conhecida como Porto da Odila, distrito de Albuquerque, distante 65km de Corumbá, e emergiu a 15km de onde foi encontrada a embarcação.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS