EMPREGOS| Terça-feira começa com 244 vagas na Funtrab

As vagas disponíveis são para diversas áreas de atuação e para pessoas com deficiência

A terça-feira (28) começou com 244 vagas de emprego para inúmeros cargos em Campo Grande. As opções disponíveis pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) vão de capataz até gerente de loja e supermercado.





Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.





Vagas – Estão disponíveis 9 vagas para açougueiro; para balconista de açougue; 2 para auxiliar de mecânico; 3 para capataz; 15 para eletricista; 2 para gente de loja e supermercados, entre outras oportunidades.





A Funtrab oferece ainda oportunidade de emprego para pessoas com deficiência. Hoje a vaga disponível é para o cargo de Motorista Carreteiro.





Serviço





Os interessados pelos cargos devem se cadastrar na Funtrab, tendo em mãos rg, cpf e carteira de trabalho. A sede da agência estadual fica na Rua 13 de maio, 2773. Os atendimentos são de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30.