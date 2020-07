EMPREGOS| MS tem quatro concursos abertos e salários chegam a R$ 13,2 mil

A semana começa com boas oportunidades para quem sonha com uma vaga no funcionalismo público, Mato Grosso do Sul tem quatro concursos abertos nesta segunda-feira (6). Os salários podem chegar a R$ 13,2 mil.





As oportunidades são variadas, com vagas para candidatos de nível fundamental incompleto a nível superior. As vagas são para São Gabriel do Oeste, Figueirão e Campo Grande. Há ainda o processo seletivo para o Exército com vagas em MS. Confira detalhes sobre os editais:





Prefeitura de Figueirão





Os candidatos têm só esta segunda-feira (6) para participar de processo seletivo emergencial para contratação de profissional para enfrentamento ao coronavírus em Figueirão, a 244 km de Campo Grande. A vaga disponível é para médico clínico geral e o salário é de R$ 13,2 mil para 40 horas semanais.





De acordo com edital, para participar o candidato deve ter curso superior completo com registro do CRM (Conselho Regional de Medicina). O contrato deve ser de seis meses.





A seleção conta com as fases de análise de currículo e entrevista, que acontecem nesta segunda-feira (6), das 7h às 11h e das 13h às 17h. A análise e a entrevista acontecem na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Moisés de Araújo Galvão, 1.012, Centro, Figueirão. Para participar o candidato deverá entregar o currículo devidamente preenchido e participar de entrevista.





Confira o edital no Diário Oficial dos Municípios , a partir da página 369.





SAAE





O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Gabriel do Oeste abre na próxima quarta-feira (8) as inscrições em processo seletivo para contratação temporária de ajudante de operação. A seleção vai compor banco de profissionais habilitados para contratos emergenciais e futuras contratações.





Conforme edital, a remuneração será equivalente ao valor inicial da Tabela de Vencimentos e Remuneração do Plano de Cargos do SAAE. Para participar, o candidato deve ter entre 18 e 68 anos e ensino fundamental incompleto.





As inscrições serão realizadas na Sede Administrativa do SAAE entre quarta (8) e quinta-feira (9), das 7h às 13h. A Sede está localizada na Rua Minas Gerais, nº 855, Centro.





Para mais informações, acesse o Diário Oficial dos Municípios de MS , a partir da página 167.





MS Gás





A MS Gás abre nesta segunda-feira (6) as inscrições de processo seletivo para contratação de profissionais. São apenas duas vagas, mas os salários chamam a atenção e chegam a R$ 8,4 mil.





O processo seletivo vai contratar profissionais pelo prazo de um ano, que não pode ser prorrogado. A seleção conta com as fases de inscrição, avaliação curricular e avaliação de conhecimentos específicos. Confira as vagas:





Gestor de Operação e Manutenção (1 vaga): Salário de R$ 8.440,95. Requisitos: Graduação em Engenharia Mecânica – Engenharia Mecatrônica – Engenharia Civil – Engenharia Elétrica – Engenharia de Produção, Registro no CREA e CNH Categoria B.





Técnico administrativo I (1 vaga): Salário de R$ 2.141,55. Requisito: Ensino médio completo.





As vagas são para Campo Grande. Para se inscrever, o candidato deve acessar a ficha de inscrição, disponível no site da MS Gás. Em seguida, deve encaminhar a ficha preenchida para o e-mail concurso@msgas.com.br com o assunto: PSS – Nome do Emprego – Nome Completo do Candidato. As inscrições abrem no dia 6 de julho e seguem até dia 10 de julho.





Confira o edital no Diário Oficial de MS , a partir da página 57.





Exército





O Exército Brasileiro está com inscrições abertas em processo seletivo com vagas para militares temporários. Os salários podem chegar a R$ 7,5 mil, além dos benefícios. As vagas são para as organizações militares da área da 9ª região, que compreende o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a cidade de Aragarças (GO).





O processo seletivo forma cadastro de reserva para o ingresso às fileiras do Exército como militar temporário, ou seja, sem direito à estabilidade. A seleção contemplará voluntários ao Estágio de Serviço Técnico (EST) e ao Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) como Aspirantes a Oficial (nível superior), ao Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST) como 3o Sargento (ensino médio e curso técnico) e ao Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT) como Cabo (ensino fundamental e curso profissionalizante).





Para participar, os candidatos devem ter até 40 anos e ter cursos nas áreas de interesse do Exército. As inscrições seguem até o dia 10 de julho. O candidato deve acessar o site do Exército para fazer a inscrição. Confira as áreas de interesse e vagas disponíveis:





Oficiais Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários Temporários





Há vagas para graduados e também para quem tem pós-graduação, para as cidades de Campo Grande, Corumbá, Porto Murtinho, Ladário e Nioaque em MS e Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis em MT.





Oficiais Técnicos Temporários





Há vagas para os graduados com ensino superior nas áreas do Magistério, Fisioterapia, Enfermagem (Pós-Graduação em Auditoria Hospitalar, Oncologia, Centro Cirúrgico, Perfusão, Infectologia, Estomoterapia e Controle de Infecção Hospitalar), Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Naval, Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Serviço Social, Museologia, Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, Fonoaudiologia, Nutrição, Direito e Informática. As localidades com previsão de abertura de vagas são Campo Grande e Corumbá em MS, Cáceres e Cuiabá em MT.





Sargento Técnico Temporário





Há vagas para os técnicos em Contabilidade, Administração, Logística, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Radiologia, Análises Clínicas, Farmácia, Equipamento Biomédicos, Manutenção de Aeronaves, Edificações, Manutenção de Equipamentos Pesados, Infraestrutura ou Secretaria Escolar, Biblioteconomia, Publicidade, Química, Desenho da Construção Civil, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica e Agrimensura, onde o candidato deve possuir, além do ensino médio, curso técnico na área que for concorrer. Há vagas são para Campo Grande, Corumbá, Bela Vista, Nioaque, Dourados e Porto Murtinho em MS, Cuiabá e Cáceres em MT e Aragarças-GO.





Cabo Especialista Temporário





Para quem tem Ensino Fundamental e curso profissionalizante de Cozinheiro, Auxiliar de Refrigeração, Auxiliar de Solda, Ajudante de Eletricista Predial, Motorista Categoria “D” ou “E”, Pedreiro e Bombeiro Hidráulico. As vagas são para Campo Grande, Corumbá, Jardim e Ponta Porã em MS, Cáceres e Cuiabá em MT.