EMPREGOS| Funtrab oferece 239 vagas para Campo Grande nesta terça-feira (21)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta terça-feira (21) 239 vagas de emprego em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Há ofertas também para candidatos com deficiência.





As oportunidades são para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, alinhador de direção, alinhador de pneus, analista de logística de transporte, analista de recursos humanos, armador de ferragens na construção civil, armador de ferragens na construção civil, armador de ferros, arquivista, arte-finalista, auxiliar administrativo e auxiliar de contabilidade.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. No período da tarde, das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao seguro-desemprego.