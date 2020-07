EMPREGOS| Exército abre inscrições em seleção para militares temporários com salário de até R$ 7,5 mil

Confira a lista de vagas disponíveis

O Exército Brasileiro abre inscrições nesta quinta-feira (2) em processo seletivo com vagas para militares temporários. Os salários podem chegar a R$ 7,5 mil, além dos benefícios. As vagas são para as organizações militares da área da 9ª região, que compreende o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a cidade de Aragarças (GO).





O processo seletivo forma cadastro de reserva para o ingresso às fileiras do Exército como militar temporário, ou seja, sem direito à estabilidade. A seleção contemplará voluntários ao Estágio de Serviço Técnico (EST) e ao Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) como Aspirantes a Oficial (nível superior), ao Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST) como 3o Sargento (ensino médio e curso técnico) e ao Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT) como Cabo (ensino fundamental e curso profissionalizante).





Para participar, os candidatos devem ter até 40 anos e ter cursos nas áreas de interesse do Exército. As inscrições começam nesta quinta (2) e seguem até o dia 10 de julho. O candidato deve acessar o site do Exército para fazer a inscrição.





Quais são as áreas de interesse?





Oficiais Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários Temporários





Há vagas para graduados e também para quem tem pós-graduação, para as cidades de Campo Grande, Corumbá, Porto Murtinho, Ladário e Nioaque em MS e Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis em MT.





Oficiais Técnicos Temporários





Há vagas para os graduados com ensino superior nas áreas do Magistério, Fisioterapia, Enfermagem (Pós-Graduação em Auditoria Hospitalar, Oncologia, Centro Cirúrgico, Perfusão, Infectologia, Estomoterapia e Controle de Infecção Hospitalar), Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Naval, Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Serviço Social, Museologia, Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, Fonoaudiologia, Nutrição, Direito e Informática. As localidades com previsão de abertura de vagas são Campo Grande e Corumbá em MS, Cáceres e Cuiabá em MT.





Sargento Técnico Temporário





Há vagas para os técnicos em Contabilidade, Administração, Logística, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Radiologia, Análises Clínicas, Farmácia, Equipamento Biomédicos, Manutenção de Aeronaves, Edificações, Manutenção de Equipamentos Pesados, Infraestrutura ou Secretaria Escolar, Biblioteconomia, Publicidade, Química, Desenho da Construção Civil, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica e Agrimensura, onde o candidato deve possuir, além do ensino médio, curso técnico na área que for concorrer. Há vagas são para Campo Grande, Corumbá, Bela Vista, Nioaque, Dourados e Porto Murtinho em MS, Cuiabá e Cáceres em MT e Aragarças-GO.





Cabo Especialista Temporário





Para quem tem Ensino Fundamental e curso profissionalizante de Cozinheiro, Auxiliar de Refrigeração, Auxiliar de Solda, Ajudante de Eletricista Predial, Motorista Categoria “D” ou “E”, Pedreiro e Bombeiro Hidráulico. As vagas são para Campo Grande, Corumbá, Jardim e Ponta Porã em MS, Cáceres e Cuiabá em MT.