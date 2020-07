Emenda do deputado Neno Razuk viabiliza compra de UTI móvel em Dourados

Recursos obtidos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Neno Razuk viabilizaram a aquisição de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Móvel em Dourados, visando o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





O deputado destinou R$ 230 mil para o município e o recurso foi direcionado à aquisição da UTI Móvel. Segundo a Prefeitura de Dourados, a macrorregião atende 33 municípios vizinhos.





Emendas - Dourados é um dos 18 municípios do Estado atendidos pelo deputado estadual Neno Razuk, que no total destinou R$ 1.210.000 em emendas fundo a fundo direcionados para socorrer os municípios durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os recursos devem ser utilizados no enfrentamento à doença.





Além de Dourados, também receberam recursos provenientes de emendas do deputado, os municípios de Caarapó, Paranhos, Amambai, Miranda, Naviraí, Tacuru, Ponta Porã, Laguna Carapã, Douradina, Sidrolândia, Terenos, Bela Vista, Bodoquena, Jaraguari, Coxim, Ladário e Nioaque.





“O governo do Estado foi ágil na liberação dos recursos, que chegaram aos municípios em um momento de grande necessidade”, agradeceu Neno Razuk.