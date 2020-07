Em reunião com governador, Neno Razuk pede ampliação de leitos de UTI para Dourados

“Dourados precisa de uma atenção especial por parte do governo do Estado, diante do cenário de avanço do novo coronavírus”. Assim o deputado estadual Neno Razuk (PTB) defendeu mais uma vez os interesses da população de Dourados e região. Ele esteve com o governador Reinado Azambuja, na manhã desta terça-feira (7) e lembrou a necessidade de ampliação de leitos de UTI. “Estou bastante otimista com esta reunião e creio que em breve vamos superar esta fase”, disse Neno Razuk.





A preocupação está diante do cenário de contaminados e do aumento dos casos de internação. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado no fim da manhã desta terça-feira (7), a macrorregião de Dourados conta com 102 leitos de UTI ofertados pelo SUS. Ainda segundo o Boletim, Dourados contabiliza 3.095 casos confirmados. “É um cenário bastante adverso e precisamos unir esforços”, lembrando ainda que o município atende outros 33 que integram a macrorregião.





Outras demandas





Na oportunidade o parlamentar também tratou com o governador sobre a necessidade de algumas obras para Dourados, sendo a obra do quadrilátero central e o acesso da Rua Coronel Ponciano para a Rua Dioclécio Artuzi.