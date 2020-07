Em entrevista à Rádio Rio Pardo FM, de Rio Pardo de Minas, Eli Sousa fala sobre a palestra “A Autodigitalização do Ser Humano”

Radialista Eli Sousa durante palestra em live na Internet ©REPRODUÇÃO

O radialista e jornalista Eli Sousa, diretor do Grupo Impacto de Comunicação, foi entrevistado, por telefone, pelo também radialista Aguinaldo Pereira, da Rádio Rio Pardo FM, de Rio Pardo de Minas (MG), oportunidade em que discorreu sobre a palestra “A Autodigitalizaçao do Ser Humano” que ele vem disponibilizando aos internautas em canais da Internet.





Durante o bate-papo com seu colega radialista mineiro, Eli Sousa falou sobre a autodigitalização, classificando o ser humano, como “a máquina da vida mais do que perfeita”. Em relação à palestra que tem proferido ele explicou que ela representa o conteúdo de mais de 30 anos de pesquisas e na sua abordagem são contestados dogmas e paradigmas que impedem que o ser humano exterioriza todo o seu potencial que é muito maior do que parece.





Eli explicou que nos dias atuais, procura-se mostrar apenas o lado negativo do ser humano, impedindo que ele pense bem de seus semelhantes para que este modo de agir reflita de volta fazendo com que os outros pensem melhor sobre ele. “É preciso descobrir cada vez mais que o homem tem um potencial inesgotável. Basta pesquisar, olhar para dentro de si próprio” explana.





O radialista, jornalista e pesquisador da área da existência humana, explanou que a cultura da humanidade é focada no olhar para o lado externo do ser humano, quando, na verdade, deve-se olhar para o interior humano que é muito maior que o externo. “O poder que tem dentro de você é muito maior do que tem do lado de fora”.





Eli defende ainda ações que resultem pesquisas mais profundas sobre os seres humanos, porque o ser humano é a parte mais importante do universo. “Somos milhões, bilhões, trilhões de neurônios, memórias, células e átomos. Somos uma explosão de energia, de inteligência; somos megatons de energia, mas infelizmente muitos de nós não sabemos disso” afirmou.





Eli Sousa explicou aos ouvintes da emissora de rádio mineira que o homem é um mega-computador e que o universo inteiro está dentro do ser humano. Citou Sócrates que filosofou há milênios que quando o Homem conhecer a si mesmo, ele conhecerá a Deus e o próprio Universo.





Foi quando informou aos ouvintes que a palestra surgiu para ajudar as pessoas, através da linguagem. Ele lembrou que nesse momento de pandemia, as coisas têm ficado ainda mais difíceis do que ocorria tradicionalmente. “Infelizmente o homem está preso a esse sofrimento que não o deixa avançar” disse.





Como palestrante Eli diz que busca mostrar ao seu público que aprendemos todos os dias da nossa vida, porque a vida é um eterno aprendizado. Ele defendeu a vida em harmonia com o universo para busca de melhor qualidade de vida. “É necessário que o Homem saia da multidão e seja ele próprio, passando a ser dimensional, enxergando em 360 graus, acima do normal, aumentando seu grau de consciência e descobrindo que não está sozinho no universo” enfatizou.