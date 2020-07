“Edital publicado é mais um compromisso cumprido”, diz deputado Coronel David

Após o apoio do deputado estadual Coronel David (Sem Partido), o Governo do Estado divulgou na manhã desta quarta-feira (1), o edital de convocação para início do curso de formação de investigadores e escrivães da Polícia Civil. O concurso foi realizado em 2017, e a segurança pública de MS ganhará 260 novos policiais civis.





“Desde o início estive ao lado dos aprovados no concurso da Polícia Civil. Alguns chegaram a perder a esperança após o início desta pandemia. Mas nos mantivemos firmes e fortes ao lado daqueles que estudaram. O resultado? Vitória! Após muito diálogo e trabalho, hoje o Governo de MS publicou o edital de convocação para o início do curso de formação de investigadores e escrivães da Polícia Civil. Agradeço ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ao Secretário Estadual de Governo, Eduardo Riedel, ao Secretário de Segurança, Antonio Carlos Videira e ao Delegado-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, em nome de todos aqueles que ajudaram nessa conquista, e aproveito a oportunidade para desejar sorte aos candidatos, torcendo para que muito em breve todos estejam reforçando a segurança pública de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o parlamentar em tom de comemoração, após muita articulação com o Governo do Estado.





“Para aqueles concursados da Agepen quero deixar o recado que nós continuamos na luta e sempre esperando o melhor resultado pelos esforços de todos”, concluiu David.