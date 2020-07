DOURADOS| Guarda Municipal prende homem que matou secretário municipal de agricultura

Fernando Souza foi preso pela Guarda Municipal de Dourados. Ele é apontado como autor da facada que matou Júnior Bittencourt na tarde de ontem (4) em Dourados (MS).

De acordo com as informações Fernando passou pela Barreira Sanitária, mas foi reconhecido. Ele ainda tentou correr quando um dos Guardas Municipais o reconheceu, mas foi detido.

O crime

O Secretário Municipal de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Junior Silva Bittencourt, foi assassinado na tarde deste sábado (4). O crime aconteceu dentro do salão de cabeleireiro de propriedade da vítima, localizado na Rua Mozart Calheiros (antiga W-5), no Izidro Pedroso.





Junior foi assassinado com uma facada no pescoço. Um funcionário da vítima é o principal suspeito de ter cometido o crime. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém Junior não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.