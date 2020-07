DOURADOS| Gaeco cumpre mandados na prefeitura e casa de secretários do Município

Viaturas estão no Centro Administrativo Municipal, na casa da ex-secretária de Saúde e em endereço na Joaquim Alves Taveira

Viaturas do Gaeco na sede da Prefeitura de Dourados ©Adilson Domingos

Equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, estão nas ruas de Dourados, a 233 km de Campo Grande.





Desde 6h desta quarta-feira (15), policiais e promotores de Justiça cumprem mandados em vários endereços, entre os quais o CAM (Centro Administrativo Municipal), sede da prefeitura na Rua Coronel Ponciano onde funcionam o gabinete da prefeita Délia Razuk (PTB), as secretarias de Fazenda e de Administração, a Agência de Habitação, o setor de licitações e a Procuradoria-Geral do Município.





O Ministério Público ainda não divulgou qualquer informação sobre a operação, mas o Campo Grande News apurou que entre os locais em que as equipes fazem as buscas estão o escritório, no centro, e a casa do atual procurador-geral do município, Sergio Henrique Pereira Martins de Araújo, localizada na Rua Joaquim Alves Taveira.





As equipes também estão na casa da ex-secretária de Saúde Berenice Machado Souza, que deixou o cargo na semana passada, quando já havia boato de que ela seria alvo de operação por licitações suspeitas na pasta. O Campo Grande News acompanha a operação.

Viatura do Gaeco na casa do procurador do município, na Rua Joaquim Alves Taveira







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS