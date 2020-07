Domingo de céu nublado, mas sem previsão de chuva para a maior parte de MS

Em Campo Grande, termômetros marcam em média 30º C na hora do almoço e voltam a registrar queda de temperatura à noite





O dia amanheceu nublado e frio neste domingo (5) em Campo Grande, com termômetros marcando em média 16º C por volta das 6h. Conforme os meteorologistas, o céu hoje vai ficar com poucas nuvens e não há previsão de chuva para a Capital.





A temperatura em Campo Grande ficará em torno de 30ºC na hora do almoço, de 12h até por volta das 14h, e voltará a cair após às 21h quando os termômetros devem marcar 21ºC.





Para Dourados, a 233 quilômetros de Campo Grande, a previsão é de sol e aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros no município devem marcar entre 15ºC e 28ºC.





Em Ponta Porã a mínima hoje será de 16ºC e a máxima de 25ºC. Também não há previsão de chuva para o município. Em Três Lagoas, termômetros marcam entre 17ºC e 30ºC.





Na Capital do Pantanal, Corumbá, o céu ficará pouco nublado neste domingo em que a mínima será de 20ºC e a máxima de 33ºC. Não há previsão de chuva para o município. As informações são do Climatempo.