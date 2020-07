Domingo com máxima de 34ºC e baixa umidade relativa do ar, conforme previsão

Sem expectativa de chuva, calor deve predominar acompanhado de sol forte





Calor e sol forte devem predominar neste domingo (19), em Mato Grosso do Sul. A máxima prevista é de 34°C e a umidade relativa do ar pode atingir os 25% ao longo do dias, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).





O tempo seco e ensolarado deve atingir a maior parte dos municípios do Estado. Desde cedo o sol brilha forte e deve fazer bastante calor à tarde. Não há expectativa de chuva.





A temperatura mínima será de 13° C e a máxima poderá chegar aos 34° C. A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção à saúde e possui variação estimada entre 25 % a 70 % ao longo do dia. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento nas regiões sudoeste, sul e central.





Em Campo Grande, a variação está estimada em 21 °C a 30 °C. Em Dourados, a temperatura varia entre 14°C e 31°. Em Corumbá, será ainda mais calor com mínima de 21°C e 34°C.





No Norte do Estado, cidades como Coxim terão temperatura entre 13°C e 33°C. Em Três Lagoas a variação deve ser entre 16°C e 30°C.





Estimativa do Cemtec indica ainda, que nos próximos dias o tempo seguirá típico para a época do ano, com predomínio de sol, temperaturas máximas relativamente elevadas, umidade relativa baixa, com valores abaixo dos 30% em várias localidades e temperaturas mínimas relativamente mais baixas.