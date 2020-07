Domingo amanhece com temperaturas baixas, mas calor volta a MS ao longo do dia

Na Capital a mínima, segundo o Inmet, é de 11°C. Durante a tarde, a temperatura sobe para 27°C





A frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul na noite de sexta-feira permanece na maioria dos municípios do Estado na manhã deste domingo (26), mas ao longo do dia vai dando espaço para o calor e temperaturas que ultrapassam os 30°C. Em Campo Grande, o dia que começou com 11°C deve registrar até 27°C.





O frio que atingiu o Estado fez o Inmet (Instituto de Nacional de Meteorologia) emitir alerta de declínio de temperatura para 65 municípios do Estado. O aviso publicado ontem previa queda drástica nos termômetros da região leste, sul, sudeste centro norte e também no Pantanal.





No entanto, o domingo amanheceu alguns graus mais quente que sábado (25). Na manhã de ontem, Ponta Porã, cidade do extremo sul do Estado, registrou 9°C. Hoje a temperatura subiu para 13°C e a máxima deve chegar aos 30°C, assim como a cidade de Laguna Carapã. Em Bonito a mínima fica em 15°C.





O frio também prevaleceu no Pantanal no início desta manhã. Corumbá registra mínima de 13°C, mas ao longo deste domingo os termômetros marcam até 33°C, com umidade relativa do ar de 20%, valor considerado estado de atenção segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). No Centro Norte, Coxim registra mínima de 16°C e máxima de 34°C.





Na Capital a mínima, segundo o Inmet, é de 11°C. Durante a tarde, a temperatura sobe para 27°C e a umidade relativa do ar chega a 30%.