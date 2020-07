Distribuição de máscaras da CCR MSVia contempla mais de 3 mil motoristas em MS

Mais de mil pessoas foram contempladas, em média, em cada uma das ações desenvolvidas pela CCR MSVia até agora, de distribuição de máscaras de tecido, álcool 70% e flanelas, a motoristas de Mato Grosso do Sul. Os municípios atendidos foram Dourados, São Gabriel do Oeste e Campo Grande, nos dias 24 de junho, 8 e 9 de julho, respectivamente. Ao todo, foram entregues 3.885 máscaras, 3.107 frascos de álcool 70% e 3.267 flanelas.





“Estamos acompanhando os números da pandemia no Estado e, diante da multiplicação de casos, vamos atuando nos municípios em conjunto com a sociedade de forma a ajudar na prevenção e controle do número de infectados em MS”, explica o gestor de Atendimento da CCR MSVia, Luiz Fernando De Donno.





Na entrega dos kits, os motoristas são orientados sobre como fazer a higienização das máscaras, das mãos e da cabine como forma de prevenção nesta pandemia.





De Donno reforça ainda mais um ponto importante em relação ao apoio oferecido pela Concessionária aos motoristas profissionais que trafegam pela BR-163/MS.





“Estamos oferecendo ininterruptamente kits de higienização e máscaras aos caminhoneiros por meio da distribuição dos materiais em cinco bases avançadas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), localizadas em Naviraí (km 128), Rio Brilhante (km 331), Campo Grande (km 478), São Gabriel do Oeste (km 629) e Coxim (km 778)”.





Segundo o gestor, todas as equipes do SAU estão prontas para realizar atendimentos médicos de urgência e atuarem no primeiro atendimento de usuários que apresentem sintomas suspeitos de contaminação com a Covid-19, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, assistidos pela equipe médica do Grupo CCR e com todos os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos pela empresa.





Para a realização das ações, foram parceiros, além de órgãos e instituições municipais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS), a Trizy e a Natura.